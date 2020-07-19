Немного, но есть. Оперативная информацция по заражению коронавирусом в Севастополе

По состоянию на утро 19 июля в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Пациентка – шестилетняя девочка, дочь заболевших ранее родителей.

После выздоровления выписаны ещё три человека. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 292 человека. В настоящий момент в стационарах находится 29 человек. Выздоровели 238 человек, 6 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 107 человек, в городской больнице № 9 – 135. Под наблюдением по месту жительства – 786 человек. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Не забывайте о социальной дистанции и по возможности избегайте мест массового скопления людей.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.