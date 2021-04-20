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Необычные обручальные кольца — способ выгодно выделиться среди других пар
фото: FrankWinkler (pixabay.com)

Необычные обручальные кольца — способ выгодно выделиться среди других пар

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Украине 18:16 20.04.2021

Принято считать, что свадьба — это самое ожидаемое и знаковое событие в жизни двух любящих молодых людей. Именно с этого события и начинается история новой семьи. Но свадьба — это не только праздник. Это ещё и большие заботы и немалые денежные траты. Нужно арендовать банкетный зал, приобрести в салоне платье для невесты, купить обручальные кольца.

Необычные обручальные кольца — способ выгодно выделиться среди других пар

Оригинальные кольца на необычной свадьбе

Иногда для проведения торжества «как надо» молодые и их родители берут кредиты в банке и залезают в долги, которые ещё долго не позволяют наладить семейную жизнь. Ведь у нас принято приглашать для участия в церемонии и праздничном застолье как можно больше народа. Причём среди приглашённых встречаются и люди, ни разу не встречавшие молодожёнов и не догадывавшихся об их существовании. Большинство гостей жених и невеста видят впервые и вряд ли когда-нибудь встретят ещё, поэтому им вряд ли будет приятно наблюдать всю эту незнакомую публику, жующую, шумящую и поглощающую спиртное.

Неспроста всё более популярными становятся оригинальные, необычные свадьбы и церемонии бракосочетания. Стоит вспомнить:

  • свадьбу на берегу лесного озера;
  • романтическую церемонию бракосочетания в средневековом замке в Чехии;
  • байкерскую свадьбу на мотоциклах и квадроциклах;
  • полёт на воздушном шаре и многие другие варианты.

Для такой оригинальной церемонии идеально подойдут необычные обручальные кольца. Их выбирают и те молодожёны, которые хотят привнести в обряд немного свежести, желают как-то выделиться среди других пар или просто любят интересные аксессуары.

А ещё они подойдут тем парам, которые желают:

  • отойти от обыденности и откровенной рутины;
  • иметь неформальный вид;
  • подчеркнуть самый притягательный момент в жизни каким-то аксессуаром.

Первый взгляд на необычные кольца

Кольцо видел каждый из нас. Ничего необычного в нём нет и не может быть. Но это лишь на первый взгляд. Просто заказать гравировку с миниатюрным портретом любимого человека — уже нечто оригинальное, выходящее за пределы обыденности.

На внутренней грани в качестве символа сердечной близости порой заказывают гравировку кардиограммы возлюбленного.

А вот ещё несколько идей необычных обручальных колец:

  • золотые цветные;
  • парные с одинаковым декором;
  • оригинальный дизайн с россыпью драгоценных камней;
  • с именами пары и датами бракосочетания;
  • с отпечатком пальца на внешней грани;
  • иридиевые или палладиевые;
  • из титана или вольфрама;
  • оставляющие отпечаток на пальце.

Вариантов оригинальных обручальных колец можно придумать очень много. Опытный мастер сможет воплотить в жизнь любые идеи.

Необычные обручальные кольца — способ выгодно выделиться среди других пар


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