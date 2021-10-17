Неоновая вывеска: что это и как делается?

Неоновые вывески стали в последнее время очень популярны. Изготовление таких вывесок в основном ручной процесс, который состоит из сгибания трубки и присоединения электродов. Большой выбор неоновых на сайте https://mrrk.ru/.

Выбор трубки

Выбирать неоновую трубку нужно отталкиваясь от дизайна проекта. Толщина является константой, поэтому выбор обуславливается размерами будущей надписи или фигуры. В большинстве случаев используют трубки диаметром от 8 до 12 миллиметров. С цветом нужно определить изначально и точно, так как в будущем его изменить будет невозможно.

«Московская рекламно-ремонтная компания» предлагает разнообразную палитру цветов, что позволит выбрать любую желаемую цветовую гамму.

Придание формы

Дизайн вывески показывается на печатающем плоттере. Трубки из стекла аккуратно нагревают с помощью разных горелок. Например, ленточные газовые горелки 61 сантиметр и больше применяют для изготовления кривых линий в округлых буквах, окружностях и полукругах. Ручные небольшие горелки применяют для нагревания более маленьких отрезков. Удивительно, но матера не надевают защитные перчатки, так как им необходимо чувствовать тепло и степень смягчения стекла, чтобы не пропустить подходящий момент для сгибания. Чтобы не разрушить смягченную трубку, специалист приставляет к одному концу шланг, через который матер дует, чтобы вернуть трубку к первоначальному диаметру. Если перестараться и сильно изменить диаметр, то вывеска в будущем не будет работать должным образом.

Большие неоновые вывески делают из нескольких стеклянных трубок. Ограничением считается длина до трех метров для каждого участка. Чтобы создать секцию, концы трубок нагревают и скрепляют. Когда для секции элемент будет сформирован, устанавливают электроды.

Установка и процесс монтажа

Небольшие неоновые вывески обычно монтируют на подложку или специальный каркас. Подключаются они, как правило, в розетку. Монтаж больших уже зависит от задач. Некоторые вешают на стены в помещении, на улицу, на витрины или брендволы.

Контроль качества

Для создания правильной вывески, которая будет работать долгие годы, необходимо использовать высококачественные материалы и инновационные производственные процессы. Правильно собранная неоновая вывеска должна бесперебойно работать больше 30 тысяч часов. Если сравнивать, то обычная стоваттная лампочка служит примерно 1000 часов.

Будущее

Современные инновационные разработки позволяют включать в дизайн неоновых вывесок электронные трансформаторы, которые убирают любой шум, издаваемый неоновыми вывесками. Сейчас неоновыми вывесками можно управлять дистанционно, с помощью специальных программ или электронных средств.

По прогнозам, даже через несколько лет вывески будут пользоваться спросом. Компании с каждым годом создают новые решения для создания неоновых вывесок: движущиеся, переливающиеся, изменяющие цвет.