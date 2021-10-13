Неожиданная отставка главы администрации Симферопольского района

СМИ и соцсети передают: написал заявление «по собственному желанию» глава администрации Симферопольского района Дионис Алексанов. Судя по его страницам в соцсетях, сам чиновник еще с утра ни «о чем таком не думал», напротив, был настроен на работу.

В администрации прошли общественные обсуждения по рассмотрению материалов комплексного экологического обследования: «Эколого-экономическое обоснование создания (объявления) ООПТ регионального значения Республики Крым «Каменные грибы Малого Салгира», — последняя запись Алексанова на странице в Facebook (сделана несколько часов назад).

Впрочем, «околосовминовские» источники уверяют:

Алексанов написал заявление на увольнение, исполнять обязанности руководителя Симферопольского района будет Кратюк, замминистра сельского хозяйства

Довод против того, что эта отставка — неожиданная: на днях Глава РК раскритиковал именно руководство Симферопольского района за неудовлетворительное санитарное состояние местных сёл.

Дионис Алексанов руководил администрацией Симферопольского района с ноября 2019 года. До этого был генеральным директором ООО «Агрокомпания Заря». Денис Кратюк занимает пост первого заместителя главы минсельхоза Крыма с февраля 2020 года. До этого работал директором Центра агрохимической службы «Крымский».