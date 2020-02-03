Неожиданно! В Крыму взяли под арест владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова

Белогорский районный суд заключил владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова под арест на два месяца в рамках рассмотрения уголовного дела о нанесении львами травм посетительнице сафари-парка. Об этом со ссылкой на источник в суде сообщает ИА «Крыминформ» .

Зубков арестован судом на два месяца, — сообщил источник, не уточнив подробностей.

Инцидент произошел в июле 2018 года: туристка из Кировской области вошла на территорию парка, подошла ко льву и положила ему руку на гриву. Во время фотосъемки лев укусил женщину за руку.

Известно, что по данному факту Следком проводил проверку, после которой было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В суд оно было передано в начале ноября прошлого года. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде шести лет лишения свободы.

На фоне недавнего консенсуса по сафари-парку и взаимоотношениям Олега Зубкова с крымскими властями новость просто шокирует. Вот и крымский блогер Александр Горный вопрошает:

Олег Зубков арестован. Эту информацию мне подтвердил его сын. На два месяца, якобы за то, что он не явился в суд, когда ездил в Москву в Министерство экономического развития. Судья боится, что он может уехать из страны… Что это?

Из зала суда Зубкова вывели в наручниках…

Подробности об аресте и его причинах — ЗДЕСЬ.