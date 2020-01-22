Неожиданно: в Симферополе закрыли переход и убирают остановку с площади Куйбышева

Удивление «номер один» этой недели в Симферополе: металлические ограждения-заборчики в районе площади Куйбышева (остановка «Дворец пионеров», там, где был светофор). Удивление «номер два»: городские власти вообще убирают с площади остановку общественного транспорта.

В целях ликвидации заторов на площади Куйбышева было принято решение ликвидировать остановку возле рынка. Кроме того, для недопущения несанкционированной высадки начался монтаж пешеходных заборов, — сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на источник в администрации крымской столицы.

Ранее сообщалось, что для обеспечения безопасности пешеходов, которые осуществляют движение по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Киевской, Комиссией по безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городской округ Симферополь принято решение о перекрытии пешеходного перехода на улице Киевская в районе остановки общественного транспорта «Дворец Пионеров».

Нововведение уже разделило горожан на «автолюбителей» и «пешеходов». Первые – приветствуют отсутствие пешеходного перехода, полагая, что это «плюс»в борьбе с пробками. Вторые сетуют на неудобство при переходе площади «в два, а то и три приема» в двух и трех подземных переходах.

Фото: ВК.