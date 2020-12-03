Неожиданно возбуждено уголовное дело, в связи с нарушениями при расчистке русла реки Салгир в Симферополе

Прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о защите водных биологических ресурсов при осуществлении капитального ремонта набережной реки Салгир в Симферополе.

Отметим, что администрация крымской столицы в свое время заключила муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту набережной реки Салгир, в рамках которого выполнена очистка ее русла. Сообщения на эту тему от пресс-службы администрации были вполне позитивными и созидательными. Речь идет о работе ООО «Асгард», которое завершило капремонт набережной еще в прошлом году.

В качестве примера – цитата из сообщения пресс-службы от 10 июня 2019 года:

На участках реконструкции работает 5 единиц техники и около 155 рабочих. Все работы выполняются согласно установленному графику. На первоначальном этапе реконструкции основные работы направлены на очистку русла реки от мусора и ила, а также выполняется демонтаж тротуарной плитки с набережной реки… При выполнении работ не наносится никакого ущерба представителям фауны.

Однако в последнем тезисе прокуратура, собственно, и усомнилась.

В нарушение требований законодательства подрядчиком заключение о согласовании осуществления деятельности, которая может оказать воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, в территориальных органах Федерального агентства по рыболовству получено не было, в проектной документации осуществление мер по сохранению биоресурсов и среды их обитания не предусмотрено. При этом расчистка предприятием русла реки повлекла гибель бентосных и планктонных организмов в результате разработки донных отложений, чем причинен ущерб водным ресурсам в размере более 460 тыс. рублей, — сообщили в прокуратуре.

Как именно был определен ущерб, не сообщается. Однако прокурор Симферополя направил материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 257 УК РФ (нарушение правил охраны водных биологических ресурсов). Ход и результаты предварительного расследования находится на контроле прокуратуры города.