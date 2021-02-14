Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Непогода – не помеха. В Севастополе обеспечена безопасная стоянка кораблей Черноморского флота

crimeapress_news

реклама в крыму
Непогода – не помеха. В Севастополе обеспечена безопасная стоянка кораблей Черноморского флота
Фото: пресс-служба ЮВО

Непогода – не помеха. В Севастополе обеспечена безопасная стоянка кораблей Черноморского флота

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:13 14.02.2021

В связи с резким понижением температуры воздуха и усилением ветра в пунктах базирования кораблей Черноморского флота в Севастополе и Новороссийске были проведены мероприятия по обеспечению безопасной стоянки. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

На кораблях и вспомогательных судах Черноморского флота заведены дополнительные швартовые концы, усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и закреплено по штормовому оборудование верхних палуб. Экипажи осуществляют постоянный мониторинг атмосферного давления, скорости ветра и волнения моря. Проверены и готовы к применению средства борьбы за живучесть, аварийные партии приведены в повышенную готовность, — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что резкое ухудшение метеоусловий не повлияло на уровень боевой готовности соединений и воинских частей Черноморского флота, дежурные силы несут службу в штатном режиме.

В соответствии с прогнозом погоды в районе Севастополя и Новороссийска сложные метеоусловия сохранятся до середины следующей недели.

Непогода – не помеха. В Севастополе обеспечена безопасная стоянка кораблей Черноморского флота

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.