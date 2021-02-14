Непогода – не помеха. В Севастополе обеспечена безопасная стоянка кораблей Черноморского флота

В связи с резким понижением температуры воздуха и усилением ветра в пунктах базирования кораблей Черноморского флота в Севастополе и Новороссийске были проведены мероприятия по обеспечению безопасной стоянки. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

На кораблях и вспомогательных судах Черноморского флота заведены дополнительные швартовые концы, усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и закреплено по штормовому оборудование верхних палуб. Экипажи осуществляют постоянный мониторинг атмосферного давления, скорости ветра и волнения моря. Проверены и готовы к применению средства борьбы за живучесть, аварийные партии приведены в повышенную готовность, — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что резкое ухудшение метеоусловий не повлияло на уровень боевой готовности соединений и воинских частей Черноморского флота, дежурные силы несут службу в штатном режиме.

В соответствии с прогнозом погоды в районе Севастополя и Новороссийска сложные метеоусловия сохранятся до середины следующей недели.

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