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Непогода повредила часть туристической Штангеевской тропы на Южном берегу Крыма

Непогода повредила часть туристической Штангеевской тропы на Южном берегу Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым туристический 19:52 22.03.2021

Как сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым», неблагоприятные погодные условия 16-18 марта не прошли бесследно для заповедника «Ялтинский горно-лесной». В частности из-за обвала существенно пострадала часть эколого-просветительского маршрута «Экологическое кольцо» (Боткинская и Штангеевская тропы). Данный маршрут является одним из самых популярных и доступных оздоровительных троп заповедника. В ночь с 16 на 17 марта камнепад разрушил часть ограждения на узком участке Штангеевской тропы под живописной отвесной скалой.

Непогода повредила часть туристической Штангеевской тропы на Южном берегу Крыма

Администрация «Заповедного Крыма» предприняла все возможные меры по ликвидации последствий непогоды.  Однако, по состоянию на 22 марта часть Штангеевской тропы не отвечает требованиям безопасности. Посещение может быть опасно для жизни.

В связи с этим, администрация «Заповедного Крыма» настоятельно рекомендует воздержаться от посещения эколого-просветительского маршрута «Экологическое кольцо» (Боткинская+Штангеевская тропы) до особого распоряжения.

Ограничения распространяются на все категории граждан, в том числе на местных жителей, получивших Разрешение на посещение территории заповедника до конца 2021 года. Берегите себя и не подвергайте напрасной опасности своих близких. Расскажите друзьям и знакомым о необходимости соблюдения ограничений на посещение, — говорится в сообщении-предупрежении ФГБУ «Заповедный Крым».

Непогода повредила часть туристической Штангеевской тропы на Южном берегу Крыма

Фото: «Заповедный Крым».

Непогода повредила часть туристической Штангеевской тропы на Южном берегу Крыма

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