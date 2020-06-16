Непоследовательно, но… Парад Победы в Симферополе все-таки состоится

Как и было решено ранее – 24 июня.

Не успели отшуметь споры и комментарии по поводу отмены парада Победы в Симферополе, как Глава Крыма Сергей Аксёнов «порвал» информпространство очередной новостью: парад СОСТОИТСЯ.

Важное заявление! Я никогда не меняю своих решений, но это беспрецедентная ситуация, которая требует соответствующего особого подхода. После длительных консультаций, в том числе с Министерством обороны Российской Федерации, Роспотребнадзором, взвесив все риски и с учетом всех обстоятельств, принято решение о том, что Парад Победы 24 июня в городе Симферополе состоится, — сообщил Глава Крыма.

При этом, по словам Сергея Аксёнова, весь комплекс необходимых беспрецедентных мер по соблюдению безопасности и защите здоровья граждан будет принят в полном объёме.

Достигнута договоренность с Министерством обороны РФ, командующим войсками Южного военного округа Александром Владимировичем Дворниковым, которые окажут полное содействие, — сообщил Глава Республики. – Признателен коллегам за такую поддержку, благодаря которой мы сможем провести долгожданный Парад Победы в крымской столице. В глубине души все мы надеялись на такое решение, потому что для каждого из нас это событие несет сакральный смысл.

При этом Сергей Аксёнов подчеркнул, что мероприятие пройдет в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Прямая трансляция будет доступна на различных информационных площадках, в том числе на страницах Главы Крыма в социальных сетях.