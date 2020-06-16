В Симферополе отменен Парад Победы этого года

В Крыму парад Победы этого года состоится 24 июня только в городе-Герое Керчи. В Симферополе парада не будет. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.» и по согласованию с федеральными органами государственной власти мной принято важное решение о том, что 24 июня Парад Победы состоится только в городе-Герое Керчи, — подчеркнул Сергей Аксёнов.

По его словам, это решение продиктовано особыми условиями, в которых мы оказались последние несколько месяцев.

Самая главная наша задача – предотвратить распространение коронавирусной инфекции, не допустить выхода ситуации из-под контроля. С этой целью необходимо проводить весь комплекс противоэпидемических мероприятий. Для Крыма это особенно важно в период курортного сезона, — отметил Аксёнов.

Он напомнил, что парад Победы имеет для всех крымчан особую ценность, он объединяет, сближает и роднит людей всех поколений и национальностей. Память о Великой Победе – важнейший нравственный ориентир и идеологический стержень для всех нас, для наших детей и внуков.

Уверен, что по накалу эмоций Парад Победы в Керчи ничем не уступит праздникам прошлых лет, ведь это то, что в нашем сердце и никак не зависит от внешних обстоятельств. Преодолевая трудности, мы становимся сильнее и сплочённее. Мероприятие пройдет в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Прямая трансляция будет доступна на различных информационных площадках, в том числе на моих страницах в социальных сетях, а потому все мы сможем стать частью этого знакового события. В следующем году Парад Победы обязательно состоится в городе Симферополе, — подытожил Глава Крыма.

Заметим, на сегодняшнее утро парад Победы (из-за санитарно-эпидемиологической обстановки) был отменен еще в 13 городах России. В Кремле к такому решению регионов отнеслись с пониманием.