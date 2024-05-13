Нерадивый крымчанин переживает: была «копейка», теперь нет «копейки»

А еще права отобрали и 200 часов обязательных работ присудили.

В Ленинском районе за вождение в состоянии алкогольного опьянения у гражданина конфискован автомобиль. Крымчанин признан судом виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние).

Судом установлено, что осужденный, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, надлежащих выводов для себя не сделал и в феврале текущего года после употребления алкоголя вновь стал управлять автомобилем ВАЗ 2101. Двигаясь по одной из улиц в селе Приозерном Ленинского района, мужчина был остановлен должностными лицами ДПС ГИБДД, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался, — сообщили в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.

Автомобиль ВАЗ 2101, принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства.