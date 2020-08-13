Несанкционированной торговле в Севастополе – бой. Рейд депутатов и общественников

Всем известно, что несанкционированная торговля – зло. Причин – немало: за качество товара никто не отвечает, подобные «торговые ряды» обрастают мусором, притягивают асоциальные элементы, покупателей здесь безнаказанно обманывают и обсчитывают, демонстрируя якобы низкие цены, в бюджет от такой торговли ни копейки сборов и налогов, да и официальным торговым точкам, рынкам, магазинам такие «воротилы» во вред – о какой конкуренции может идти речь, когда нелегальный торговец не соблюдает никаких правил. Есть такое зло в Севастополе? Несомненно. И чувствуют себя эти «бизнесмены» вполне вольготно.

Остроту проблемы подчеркнул рейд севастопольского «Добровольца». В рамках подготовки проведения круглого стола по искоренению незаконной стихийной торговли в Севастополе, инициаторы мероприятия на площадке Общественной Палаты Севастополя — депутат Заксобрания, глава постоянного комитета по городскому хозяйству Вячеслав Камзолов, председатель Общественной палаты — Сергей Потёмкин, руководитель Общественного Движения «Доброволец» Дмитрий Голиков выехали на стихийный рынок на пересечении улицы Хрюкина и проспекта Острякова.

Именно это место является очень показательным, как яркий пример несанкционированной торговли и её последствий, — ужасные горы мусора, хаотическая парковка автомобилей, с которых ведётся торговля, сотни торгующих людей, не имеющих разрешительной документации, которые буквально живут здесь — вместе с маленькими детьми, импровизированными кухнями, создающие массу проблем жителям прилегающих жилых массивов, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

Интересно, что инициаторами диалога стали местные предприниматели, ведущие законную коммерческую деятельность. Ведь проблема – не в «тетях»-реализаторах чужого товара. Она глубже и должна выноситься на более высокие площадки. Ответственные структуры уже должны не только обсуждать проблему, а предлагать пути её решения.

Опять же, город – не самый большой. И узнать, чей товар продается на углах, чье добро стережется, — не так уж сложно.

Да и логика торговцев-нелегалов потрясает своей «наивностью»: «А что вы хотите от нас?! Севастополь всегда был торговым городом. Мы же в Крыму — здесь курорт, торговать надо везде»… Ага… И мусорить нужно тоже «везде», «а что такого?!«…

Севастополь — Город-Герой! И мы верим, что подобные «гнойники» будут ликвидированы и цивилизованная торговля станет одной из визитных карточек города, — резюмирует пресс-служба ОД «Доброволец».

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец». Больше фото этого рейда — ЗДЕСЬ .