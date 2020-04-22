Несколько строек в Крыму остановлены. Причина: несоблюдение эпидемиологических норм

За минувшие сутки в Крыму на предмет соблюдения эпидемиологических норм в период режима повышенной готовности проверено 30 строительных объектов, ведущих работы в рамках Федеральной целевой программы и национальных проектов «Образование» и «Демография». Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции сообщил Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

Также были проведены повторные проверки строительных компаний и объектов, где ранее фиксировались нарушения. По двум предприятиям в Алуште, а именно ООО «ЭТК-Москва» и ООО «Артель», вынесено решение о приостановке их деятельности в связи с грубыми нарушениями санитарных норм, — сказал Юрий Гоцанюк.

В работе предприятий ООО «Ниссал» в Евпатории, ООО «Архитектурное наследие» в селе Оленевка Черноморского района и ООО «ЭТК-Москва» в Феодосии также выявлены нарушения и даны сутки на устранение всех замечаний.

Если после повторных проверок замечания снова будут выявлены, то работа предприятий также будет приостановлена, — добавил Юрий Гоцанюк.

Председатель Правительства Крыма сообщил о том, что Центром оперативного реагирования при Совете министров РК были проверены территории четырёх муниципальных образований: г. Джанкой, Джанкойский, Красногвардейский и Первомайский районы.

Организация профилактических мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции без единого замечания отмечена в поселениях Первомайского района. Хорошо организована система профилактических мероприятий в учреждениях социальной защиты, административных зданиях, сфере торговли, усиленное патрулирование сотрудниками управления внутренних дел, уборка многоквартирных домов осуществляется ежедневно, — сказал Юрий Гоцанюк.

В Джанкое, по словам Премьер-министра, отмечено большое скопление людей на рынке, при этом социальное дистанцирование контролируется, но оно недостаточное.

Что касается обработки многоквартирных домов замечаний нет. Муниципальные унитарные предприятия проводят дезинфекцию два раза в день, либо через день. Запас средств имеется на три недели. Выявлены замечания в организации профилактических мероприятий в Центре занятости, а именно, не проводится измерение температуры и дезинфекционная обработка. Также зафиксированы очереди в отделениях банков, — отметил Гоцанюк.

В качестве положительного примера Председатель Совета министров Крыма отметил, что со всех сторон на въезде в Джанкой сотрудники полиции проверяют основания для передвижения абсолютно всех транспортных средств.

В Джанкойском районе проведен мониторинг пяти поселений: Изумрудное, Ясная Поляна, Марьино, Мартьяновка, Майское. Нарушений в организации предупредительных мер не установлено. Жители отмечают качественную обработку многоквартирных домов. Сами жители с пульверизаторами помогают обрабатывать дворовые территории. В сёлах Ясная Поляна, Мартьяновка ведется ремонт дорог. Меры профилактики со стороны дорожников соблюдены, — сказал Юрий Гоцанюк.

В Красногвардейском районе, сообщил Премьер-министр, проведен мониторинг восьми поселений: пгт Красногвардейское, Октябрьское, селах Краснознаменка, Восход, Новоандреевка, Клепинино, Александровка, Новоэстония:

Нарушений не выявлено, за исключением объектов торговли в Октябрьском и Красногвардейском, где замечено большое скопление людей.

Глава Правительства Крыма проинформировал о том, что за прошедшие сутки на аккаунты социальных сетей Главы Республики Крым в Facebook и Instagram поступило 142 личных сообщения на тему предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Наиболее актуальные темы в личных сообщениях пользователей соцсетей это вопросы о мерах социальной поддержки; вопросы о поддержке малого и среднего бизнеса; вопросы о предоставлении сухпайков учащимся 1-4 классов, — рассказал Юрий Гоцанюк.

По словам Премьер-министра, за предыдущие сутки в работу из социальных сетей поступило 485 вопросов на тему «Коронавирус», из которых даны разъяснения по 280 обращениям и 205 вопросов находятся в работе. Наибольшее количество обращений поступило на официальные страницы администраций муниципальных образований Ялта, Симферополь, Феодосия, Джанкой и Симферопольский район.