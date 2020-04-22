Несколько строек в Крыму остановлены. Причина: несоблюдение эпидемиологических норм

За минувшие сутки в Крыму на предмет соблюдения эпидемиологических норм в период режима повышенной готовности проверено 30 строительных объектов, ведущих работы в рамках Федеральной целевой программы и национальных проектов «Образование» и «Демография». Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции сообщил Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
Также были проведены повторные проверки строительных компаний и объектов, где ранее фиксировались нарушения. По двум предприятиям в Алуште, а именно ООО «ЭТК-Москва» и ООО «Артель», вынесено решение о приостановке их деятельности в связи с грубыми нарушениями санитарных норм, — сказал Юрий Гоцанюк.
В работе предприятий ООО «Ниссал» в Евпатории, ООО «Архитектурное наследие» в селе Оленевка Черноморского района и ООО «ЭТК-Москва» в Феодосии также выявлены нарушения и даны сутки на устранение всех замечаний.
Если после повторных проверок замечания снова будут выявлены, то работа предприятий также будет приостановлена, — добавил Юрий Гоцанюк.
Председатель Правительства Крыма сообщил о том, что Центром оперативного реагирования при Совете министров РК были проверены территории четырёх муниципальных образований: г. Джанкой, Джанкойский, Красногвардейский и Первомайский районы.
Организация профилактических мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции без единого замечания отмечена в поселениях Первомайского района. Хорошо организована система профилактических мероприятий в учреждениях социальной защиты, административных зданиях, сфере торговли, усиленное патрулирование сотрудниками управления внутренних дел, уборка многоквартирных домов осуществляется ежедневно, — сказал Юрий Гоцанюк.
В Джанкое, по словам Премьер-министра, отмечено большое скопление людей на рынке, при этом социальное дистанцирование контролируется, но оно недостаточное.
Что касается обработки многоквартирных домов замечаний нет. Муниципальные унитарные предприятия проводят дезинфекцию два раза в день, либо через день. Запас средств имеется на три недели. Выявлены замечания в организации профилактических мероприятий в Центре занятости, а именно, не проводится измерение температуры и дезинфекционная обработка. Также зафиксированы очереди в отделениях банков, — отметил Гоцанюк.
В качестве положительного примера Председатель Совета министров Крыма отметил, что со всех сторон на въезде в Джанкой сотрудники полиции проверяют основания для передвижения абсолютно всех транспортных средств.
В Джанкойском районе проведен мониторинг пяти поселений: Изумрудное, Ясная Поляна, Марьино, Мартьяновка, Майское. Нарушений в организации предупредительных мер не установлено. Жители отмечают качественную обработку многоквартирных домов. Сами жители с пульверизаторами помогают обрабатывать дворовые территории. В сёлах Ясная Поляна, Мартьяновка ведется ремонт дорог. Меры профилактики со стороны дорожников соблюдены, — сказал Юрий Гоцанюк.
В Красногвардейском районе, сообщил Премьер-министр, проведен мониторинг восьми поселений: пгт Красногвардейское, Октябрьское, селах Краснознаменка, Восход, Новоандреевка, Клепинино, Александровка, Новоэстония:
Нарушений не выявлено, за исключением объектов торговли в Октябрьском и Красногвардейском, где замечено большое скопление людей.
Глава Правительства Крыма проинформировал о том, что за прошедшие сутки на аккаунты социальных сетей Главы Республики Крым в Facebook и Instagram поступило 142 личных сообщения на тему предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Наиболее актуальные темы в личных сообщениях пользователей соцсетей это вопросы о мерах социальной поддержки; вопросы о поддержке малого и среднего бизнеса; вопросы о предоставлении сухпайков учащимся 1-4 классов, — рассказал Юрий Гоцанюк.
По словам Премьер-министра, за предыдущие сутки в работу из социальных сетей поступило 485 вопросов на тему «Коронавирус», из которых даны разъяснения по 280 обращениям и 205 вопросов находятся в работе. Наибольшее количество обращений поступило на официальные страницы администраций муниципальных образований Ялта, Симферополь, Феодосия, Джанкой и Симферопольский район.
В ходе мониторинга крымских групп и аккаунтов в социальных сетях Facebook и «Вконтакте» было выявлено 197 публикаций. Граждан интересует социальная поддержка семей с детьми, которые не входят в льготные категории, продолжают граждане выражать негодование, касательно массовых приездов граждан из других субъектов Российской Федерации в Крым, выражается недовольство работой общественного транспорта, — подытожил Юрий Гоцанюк.