Несмотря на COVID-19 «Крымский республиканский стоматологический центр» работает штатно

Даже в условиях ограничительных мер, вызванных угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, «Крымский республиканский стоматологический центр» оказывает все виды профильной помощи. Об этом рассказал главный врач учреждения, главный внештатный специалист стоматолог министерства здравоохранения РК Николай Ляхов.

По его словам, пациенты «Крымского республиканского стоматологического центр» могут попасть на прием к специалисту без периода ожидания. Это стало возможно в результате открытия двух дополнительных терапевтических кабинетов и привлечения для работы в них шестерых молодых специалистов. Кабинеты полностью укомплектованы и функционируют в филиалах медорганизации на ул. Киевской, 66 и ул. Пушкина, 16. Помимо врачей – терапевтов в штат республиканских стоматологов приняты сразу два врача хирурга-стоматолога.

В случае острой необходимости, предусмотрена возможность оказания стоматологической помощи пациентам, имеющим положительный тест на новую коронавирусную инфекцию. При этом соблюдены все санитарно-эпидемиологические меры и исключена возможность распространения новой коронавирусной инфекции, — рассказал Николай Ляхов.

Главный врач подчеркнул, что оказание медицинской помощи пациентам по терапевтическому, хирургическому, ортопедическому и ортодонтическому профилю проходит в режиме соблюдения мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Записаться на прием к специалистам ГАУЗ РК «Крымский республиканский стоматологический центр» можно в телефонном режиме через регистратуру или в электронном формате.