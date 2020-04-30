Ни дня без «новичков». В Крыму — ещё три случая заражения коронавирусом

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте о регистрации трёх новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму:

За 29 апреля в Республике Крым зарегистрировано три новых случая коронавирусной инфекции. Два из них выявлены при обращении граждан за медицинской помощью и один — в результате противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга по ранее подтверждённому случаю. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары. Специалистами управления Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, в отношении которых приняты все необходимые профилактические меры.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 92 случая новой коронавирусной инфекции. 20 из них завезены из-за границы, 10 — из субъектов РФ, 62 случая – местные.