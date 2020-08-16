Ни дня без заразившихся. Коронавирус в Севастополе

По состоянию на утро 16 августа в Севастополе зарегистрированы семь новых случаев заболевания COVID-19.

Шесть из заболевших – люди в возрасте от 62 до 80 лет; один из пенсионеров приехал из другого региона, остальные — местные жители. Также диагноз подтвердился у 34-летней женщины, она заразилась от заболевшего ранее мужа. Пять человек выписаны после выздоровления, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 419 человек.

В настоящий момент в стационарах находится 62 человек. Выздоровели 326 человека, 12 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 182 человек, в городской больнице № 9 – 139. Под наблюдением по месту жительства – 464 человека.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.