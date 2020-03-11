Никитский ботанический сад готовится к главному событию весны — Параду тюльпанов

В «Параде тюльпанов-2020» в Никитском ботаническом саду примут участие сто тысяч цветков двухсот сортов! Событие состоится в 13-й раз.

Особенность нашей выставки коллекционных тюльпанов в том, что она проходит в открытом грунте, — говорит директор НБС-ННЦ, чл.-корр. РАН Юрий Плугатарь. — До 2008 года различные сорта тюльпанов демонстрировались в срезке, цветы привозили из пос. Гвардейского. Там и сейчас на наших полях выращиваются луковицы для выставочного Парада. Из двухсот сортов, которые мы покажем в этом году, 130 голландских сортов-интродуцентов являются новинками и будут впервые представлены на экспозиционном участке.

Куратор коллекции тюльпанов, кандидат биологических наук Людмила Александрова работает в Никитском ботаническом саду с 1976 года, занимаясь интродукцией, селекцией и сортоизучением цветочных растений:

Среди новинок этого года на нашей выставке посетители увидят экзотические сорта класса Попугайных тюльпанов с необычной, фантастической окраской цветков. Порадуют гостей саду и строгие по форме и окраске представители самого многочисленного класса Триумф, изысканные цветки класса Лилиецветные, вычурные сорта класса Бахромчатых и поражающие своей оригинальностью и красотой сорта классов Махровые тюльпаны.

Сообщили в Никитском саду и о главной изюминке выставки. На ней впервые будут представлены сорта тюльпанов класса Rembrandt. Как несложно догадаться, этот многочисленный класс тюльпанов с пёстрыми расцветками назван так в честь всемирно известного голландского художника Рембрандта ван Рейна.

И хотя первые, раннецветущие тюльпаны, в Никитском саду уже открылись, Парад тюльпанов в НБС-ННЦ стартует, как правило, в самый разгар весны, в последнюю декаду марта, и длится до середины мая. О дате торжественного открытия Парада тюльпанов будет сообщено дополнительно.

Фото Николая Носкова