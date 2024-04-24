Никитский ботанический сад: Генерал парада тюльпанов 2024 – сорт Crown of Dynasty

В Никитском ботаническом саду подвели итоги народного голосования — определяли Генерала парада тюльпанов 2024.

На выставке 2024 г. было представлено пять сортов самого малочисленного садового класса тюльпанов — короновидных тюльпанов. На момент выделения класса в 2018 г. в нём насчитывалось 11 сортов. Короновидные тюльпаны отличаются строением цветка — он похож на корону или звезду за счёт оригинального изгиба очень плотных «лепестков» (долей околоцветника). Этот изгиб специалисты забавно характеризуют так: «Напоминает носик чайника», — отмечает заведующая лабораторией цветоводства, кандидат биологических наук Вера Зыкова.

Сорт Crown of Dynasty — новинка выставки этого года из класса короновидных тюльпанов. Он создан в 2016 г. в Нидерландах. Показал себя, говорят специалисты, как рано зацветающий и продолжительно цветущий сорт — цвёл почти месяц с 15 марта по 12 апреля и открылся первым среди короновидных тюльпанов на нашей выставке.

Его цветки имели двухцветную окраску — нежный переход от золотисто-зелёного к розовому цвету. Изящно изогнутые плотные лепестки делают такие тюльпаны похожими на розы. Этот сорт нежными переливами окраски напоминает мне чайную розу — про них говорили, что они окрашены в оттенки утренней зари. А ещё откуда-то из детства приходит сравнение с кремовой розочкой из на торте. Полностью согласна с тем, что это был один из наиболее эффектных сортов Парада тюльпанов НБС 2024, — говорит Вера Зыкова.

Отборочный тур на звание генерала сорт Crown of Dynasty проходил под номером 7, ставшем для него счастливым . Голосование активно шло на сайте ФГБУН «Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН» и в социальных сетях НБС-ННЦ.

информация и фотографии предоставлены пресс-службой Никитского ботанического сада