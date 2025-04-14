Никитский ботанический сад получил статус ботанического сада федерального значения

Правительство РФ утвердило постановление о создании ботанического сада федерального значения в Крыму. Соответствующий документ об этом подписан, сообщила пресс-служба правительства.

Правительство утвердило постановление о создании в Крыму ботанического сада федерального значения. Никитский ботанический сад в окрестностях Ялты получил статус ботанического сада федерального значения. Постановление об этом подписано, — говорится в сообщении.

По данным правительства, созданная особо охраняемая природная территория будет находиться в ведении Минобрнауки. Кроме того, федеральный статус позволит обеспечить режим особой охраны и создать условия для организации исследований и развития потенциала одного из старейших научных центров России.

Отмечается, что на территории Никитского ботанического сада собрано более 17 тыс. видов растений, в том числе южные плодовые культуры, декоративные деревья, лекарственные растения. Также здесь находятся территории и объекты с уникальным природным ландшафтом и памятники садово-паркового искусства. Общая площадь ботанического сада, включая участки на территории городского округа Алушта, а также Симферопольского и Джанкойского районов, составляет почти 885 га.

Как указали в правительстве, Никитский ботанический сад был основан в 1811 году как казенный экономический сад для освоения Крыма и создания доходных отраслей сельского хозяйства на юге России. Осенью 1812 года там были посажены первые деревья. В советские годы ученые, работавшие в этом саду, вывели более 100 сортов персика, абрикоса, черешни, алычи, сливы, миндаля, инжира, граната, грецкого ореха и других растений.

источник: ТАСС