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Никитский ботанический сад закрыт
фото: © Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

Никитский ботанический сад закрыт

Опубликовал: КрымPRESS в Никитский ботанический сад 10:47 17.02.2025

Все парки Никитского ботанического сада в Ялте Республики Крым закрыты в понедельник и вторник из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале сада.

Синоптики прогнозировали на южном берегу Крыма и в горах сильный мокрый снег, до утра 17 февраля был объявлен оранжевый уровень опасности. Ранее в Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что сильный снегопад, обрушившийся на южный берег Крыма, внесет коррективы в работу учреждений, в том числе школ и детсадов. Отмечалось, что коммунальщики убирают снег, а дорога на Ай-Петри закрыта.

источник: ТАСС

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