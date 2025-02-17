Никитский ботанический сад закрыт

Все парки Никитского ботанического сада в Ялте Республики Крым закрыты в понедельник и вторник из-за непогоды, сообщается в

Синоптики прогнозировали на южном берегу Крыма и в горах сильный мокрый снег, до утра 17 февраля был объявлен оранжевый уровень опасности. Ранее в Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что сильный снегопад, обрушившийся на южный берег Крыма, внесет коррективы в работу учреждений, в том числе школ и детсадов. Отмечалось, что коммунальщики убирают снег, а дорога на Ай-Петри закрыта.

источник: ТАСС