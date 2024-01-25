Патриарх Кирилл: Крым — это важнейшая земля во всех отношениях  

В Москве, в Красном зале храма Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирил встретился с делегацией Крымской митрополии.

Делегацию возглавил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. В ее состав вошли митрополит Феодосийский и Керченский Платон, викарий Симферопольский епархии епископ Ялтинский Нестор, викарий Феодосийской епархии епископ Коктебельский Агафон, благочинные, руководители епархиальных отделов, настоятели ряда храмов епархий Крымской митрополии.

Глава РПЦ обратился к участникам встречи со словом:

Крым всегда имел особое значение для нашей Родины и для нашей Церкви. Во всех отношениях Крым — это важнейшая земля, но для нас это святая земля, откуда началось Православие на той части Евразии, где сейчас располагаются Россия, Украина и прочие страны канонической ответственности Московского Патриархата.

Поэтому всех вас призываю к неленостному служению. А поскольку много людей в Крым приезжает, то и ответственность за их воцерковление, за их духовную жизнь на время их пребывания распространяется и на всех вас. Миссионерская и пастырская работа духовенства Крыма и со своей паствой, и со всеми, кто туда приезжает, является очень важной в масштабах всей Церкви.