«Ночь искусств-2024»: что готовит Музей обороны Севастополя

3 ноября Музей обороны Севастополя присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств». Будут работать интерактивные площадки, где гости узнают интересные факты о медицине в годы Великой Отечественной войны, советском и трофейном оружии, смогут изучить азбуку Морзе и написать фронтовые письма. Событие состоится в ретрокинотеатре «Украина».

Как сообщает Туристический портал Крыма, в этом году акция «Ночь искусств» пройдёт под девизом «Раскрой тайны военного времени!». Поэтому Музей обороны Севастополя подготовил мероприятия, связанные с такой тематикой. Гости узнают, каким был город в период Великой Отечественной войны, познакомятся с работой медиков и связистов, послушают песни военных лет под аккомпанемент баяна. Событие пройдёт с 14:00 до 21:00.

До 20:00 развернутся интерактивные площадки, на которых посетители кинотеатра встретятся с реконструкторами. Последние расскажут интересные факты о медицине в годы Великой Отечественной войны, работе полевого узла связи Красной армии и командно-наблюдательного пункта. Все желающие смогут научиться азбуке Морзе, написать фронтовые письма, почувствовать себя художниками-баталистами, рисуя на холсте фрагменты знаменитой диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года». Ещё предусмотрены интерактивные площадки «Оружие Победы» и «Трофеи вермахта». Одновременно состоятся мастер-классы по набиванию рисунка на платок, росписи деревянных магнитов, созданию гипсовых сувениров и рисунков пластилином, квест «Бессмертный город нашей славы» и интерактивное занятие «С чего начинается армия?». Также гостям предложат собрать магнитные пазлы, ознакомиться с экспонатами выставки «Траектория времени» и сделать оригинальные снимки в тематической фотозоне, — рассказали организаторы акции.

Кроме того, с 14:00 до 19:30 проведут экскурсию «Форма советского солдата». А в 20:00 начнётся концерт солистки Крымской государственной филармонии Алины Жуковой.

Вход на «Ночь искусств» свободный. Подробнее об акции музей будет рассказывать здесь. Адрес: г. Севастополь, ул. Ленина, 35.

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