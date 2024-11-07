В Севастополе открылся просветительский автопоезд «Россия – моя история»: как посетить выставку

В Севастополе начал работать уникальный автопоезд «Россия – моя история». Благодаря цифровым реконструкциям и интерактивным шоу жители и гости города могут ознакомиться с тысячелетней историей России и «встретиться» с людьми, которые её вершили. Посещение автопоезда бесплатное, но по предварительной записи.

Как сообщает Туристический портал Крыма, в День народного единства на площади Нахимова в Севастополе свои двери для посетителей открыл первый мобильный просветительский комплекс – автопоезд «Россия – моя история». Не имеющий аналогов объект создан по инициативе президента России Владимира Путина Фондом гуманитарных проектов и при поддержке Министерства просвещения РФ.

Автопоезд уже побывал в Москве, Торезе в ДНР и Генической Горке Херсонской области, где принял более 40 тыс. посетителей. Севастополь стал новой точкой на маршруте уникального объекта.

С помощью интерактивных реконструкций и шоу гости комплекса могут узнать тысячелетнюю историю России и даже «пообщаться» с цифровыми двойниками главных исторических личностей страны.

Отдельная часть экспозиции посвящена Крыму. О его присоединении к России в XVIII веке и становлении величия нашего государства рассказывают непосредственные участники тех событий – императрица Екатерина II и князь Григорий Потёмкин. Именно первая велела основать крепость Севастополь – будущий главный морской порт на Юге Российской империи.

В автопоезде также работает мобильный профориентационный центр «Россия – мои горизонты», куда вошли материалы всероссийского проекта «Билет в будущее». Особенно интересно здесь детям. Ведь они могут ознакомиться с различными профессиями – благодаря интерактивным тренажёрам, например, сердечно-легочной реанимации, фрезерного и токарного станков. В центре есть даже мини-версия системы водоснабжения и водоотведения. Кроме того, для юных посетителей организован мастер-класс «История для самых маленьких». Это увлекательный урок в мир прошлого, где ребята узнают, как раньше выглядел Севастополь, кто в нём жил, как одевались, что ели и во что верили наши далёкие предки. Мероприятие доступно детям от 3 лет. А гости в возрасте от 14 лет могут посетить мастер-класс по актёрскому мастерству. На занятии они узнают важные нюансы актёрской профессии и освоят навыки, которые могут пригодиться не только на сцене, но и в повседневной жизни: как уверенно держаться на публике, работать в команде, — рассказали организаторы.

Автопоезд будет работать на площади Нахимова в ноябре и декабре. Экскурсии для организованных групп школьников проводятся с понедельника по пятницу в 9:00, 11:00 и 14:00, для остальных – в будние дни в 17:00, в субботу и воскресенье в 9:00, 11:00, 14:00 и 16:00. Мастер-классы проходят в выходные дни: по истории – в 9:00 и 11:00, по актёрскому мастерству – в 14:20 и 16:20. В расписании возможны изменения, следить за ним рекомендуется тут.

Посещение автопоезда бесплатное. Однако на каждое мероприятие нужно заранее записаться здесь. Заявки от школьных групп принимаются на электронную почту avtopoezd-history@yandex.ru и по телефону +7 910 484-04-60. Все интересующие вопросы можно задавать в Telegram-канале «Проводник истории».

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