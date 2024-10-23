24 октября в литературно-мемориальном музее писателя Сергея Сергеева-Ценского в Алуште состоится праздник «Осень на Орлиной горе». Как сообщает, для гостей готовят экскурсии, игры, хороводы, концерт и презентацию выставки в честь 200-летия грибоедовской комедии «Горе от ума».

Праздник посвящён осени – самому щедрому времени года. Цвета осени самые яркие и красивые, дары осени самые щедрые. Утопающая в зелени кипарисов, золотой листве и осенних цветах усадьба писателя С.Н. Сергеева-Ценского станет площадкой, на которой состоится программа, – рассказали в музее.

С 10:00 до 15:00 все желающие смогут посетить экскурсии по дому, в котором Сергей Сергеев-Ценский прожил более полувека и написал эпопеи «Преображение России» и «Севастопольская страда». В это же время гостям праздника будут доступны видовые площадки, тематические фотозоны и ландшафтный лабиринт.

С 15:00 до 17:00 выступит семейный дуэт «NikOlya», состоящий из Ольги Бутенко и Николая Трифонова. Коллектив является призёром международных и крымских фестивалей. На празднике музыканты исполнят авторские песни в этническом стиле. Одновременно будут проходить игры, хороводы и дегустации осенних даров из сада писателя.

Кроме того, состоится презентация выставки «Горе от ума. Сцена». Мероприятие посвящено 200-летию блистательной комедии Александра Грибоедова. Экспозицию в Алушту из Смоленской области везёт музей-заповедник писателя «Хмелита». Среди экспонатов – афиши, программы, эскизы костюмов и декораций к разным постановкам пьесы.

Адрес: г. Алушта, ул. Сергеева-Ценского, 5.