Ночное ЧП в Севастополе: неадекватный гость города поджег чужой автомобиль

В Севастополе полиция задержала 35-летнего гражданина ближнего зарубежья. Мужчина подозревается в поджоге автомобиля.
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Прибыв на место, полицейские увидели, что жертвой поджога стал Ford F»ocus», а подозреваемый был задержан по «горячим следам». Очевидцы рассказали, что поджигатель был в явно неадекватном состоянии. За несколько минут до поджога он с пьяными криками бегал по двору… с ножом. Что сказать… Искал Приключений на свою… Нашел.
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