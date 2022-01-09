Ночное ЧП в Севастополе: неадекватный гость города поджег чужой автомобиль

В Севастополе полиция задержала 35-летнего гражданина ближнего зарубежья. Мужчина подозревается в поджоге автомобиля.

Как сообщает ForPost со ссылкой на свой источник в местном УМВД, сообщение об умышленном поджоге автомобиля во дворе дома N 41 на проспекте Героев Сталинграда поступило от местного жителя ночью 6 января.

Прибыв на место, полицейские увидели, что жертвой поджога стал Ford F»ocus», а подозреваемый был задержан по «горячим следам». Очевидцы рассказали, что поджигатель был в явно неадекватном состоянии. За несколько минут до поджога он с пьяными криками бегал по двору… с ножом. Что сказать… Искал Приключений на свою… Нашел.

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