Ночное ДТП на Северной стороне Севастополя: погибла женщина

В 3 часа ночи на Северной стороне Севастополя произошло ДТП, в котором пострадали 4 человека. Авто на полном ходу врезалось в столб. К сожалению, женщина – пассажир иномарки получила травмы, несовместимые с жизнью.

Водитель, управляя автомобилем «Hyundai», на левом закруглении дороги не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на столб. В результате ДТП от полученных травм находившаяся в автомобиле женщина скончалась, а трое мужчин госпитализированы, — сообщили в ГИБДД.

По факту смертельного ДТП полиция проводит проверку.