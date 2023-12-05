Ночной и утренний налет вражеских дронов. Объект атаки – Крымский мост?

Мы уже сообщали о массовой ночной атаке украинских дронов. По информации Минобороны РФ, 22 беспилотника уничтожены, еще 13 — перехвачены над Азовским морем и Крымом. Даже в этой скупой информации есть акцент на восток полуострова. Добавим к этому ночную канонаду работы ПВО, из-за которой тревожились в соцсетях керчане (кремень, никто не стал выкладывать фото и видео), перекрытие движения на Крымском мосту и отключение его подсветки… Тут уж без конспирологических теорий становится ясно: враг не оставляет попыток нанести удар именно по мосту. Но не только.

Рано утром последовала «вторая волна» атаки дронов.

5 декабря, около 6.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено и еще два перехвачено над акваторией Азовского моря, — сообщили в Минобороны РФ.

Итого: 22+13+4+2=41 БПЛА. Сорок один! Ни один не достиг цели. Дрон – не ракета, по координатам не работает, им управлять надо. Кажется операторы ВСУ осознали бесперспективность атаки моста и обратили внимание на феодосийский регион.

Попытка атаки произошла сегодня около 5 утра. В сторону нефтебазы «Морской Нефтяной терминал» летело два беспилотника самолетного типа. Их сбили силами МО РФ. Первый БПЛА детонировал в воздухе — на территорию нефтебазы упали только осколки, второй упал в 70-ти метрах от одного из резервуаров. Никто не пострадал. Всего над акваторией Азовского моря и в Крыму утром был уничтожен 41 беспилотник ВСУ, сообщило Минобороны России, — пишет канал Baza.

И даже в этом неофициальном сообщении есть логика. Враг «выжимает результат». Для «перемоги» нужно уже хоть куда-нибудь попасть. Пока попадают под наши системы ПВО.

Канал «Рыбарь» вовсе сомневается, что целью украинской атаки был именно Крымский мост. Аналитики отмечают и «угол атаки» — маршрут БПЛА огибал воздушное пространство Херсонской и Запорожской областей.

Первые два дрона были сбиты над Геническом, а остальные через Азовское море направились к Керчи и Феодосии. Ещё три БЛА подбиты у Багерово. Судя по направлению, целью были позиции 31-й дивизии в районе Керчи, фото которых пару дней появились в Сети. Также 11 беспилотников были сбиты и подавлены на подлете к Феодосии, а еще два — прямо у нефтяного терминала. По всей видимости, ВСУ намеревались поразить нефтебазу и электростанцию в городе. А 17 других были поражены у мыса Чауда — дроны маневрировали, пытаясь зайти на российские позиции с моря. Всего было уничтожено 35 БЛА, из которых 15 сбиты средствами ПВО, 13 подавлены РЭБ, а семь поражены стрелковым оружием, — такие подробности приводит «Рыбарь».

И последний «штрих»: налет случился сразу же после незначительного улучшения погодных условий. В это же время в воздухе, неподалеку от Крыма находился американский беспилотник RQ-4B, который после начала работы ПВО, немедленно убыл в воздушное пространство Румынии. Вопрос «кто наводчик», думаем, риторический.