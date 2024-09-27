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Ночной пожар в феодосийском селе Береговое – горел нежилой частный дом

Ночной пожар в феодосийском селе Береговое – горел нежилой частный дом

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:22 27.09.2024

В селе Береговое (городской округ Феодосия) огнеборцы потушили пожар в частном нежилом доме. Сигнал о происшествии поступил вчера поздно вечером.

На ликвидацию пожара выезжали сотрудники федеральной противопожарной службы и ПЧ пгт. Приморский ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым». 3 звена ГДЗС, в том числе 1 от пожарной охраны, провели разведку горящих помещений. Одновременно с этим огнеборцы проложили магистральные линии и подали воду на тушение пламени. В течение 2-х часов пожар был ликвидирован на площади 36 кв. метров, – сообщили в МЧС РК.

Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.

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