Ночной пожар в феодосийском селе Береговое – горел нежилой частный дом

В селе Береговое (городской округ Феодосия) огнеборцы потушили пожар в частном нежилом доме. Сигнал о происшествии поступил вчера поздно вечером.

На ликвидацию пожара выезжали сотрудники федеральной противопожарной службы и ПЧ пгт. Приморский ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым». 3 звена ГДЗС, в том числе 1 от пожарной охраны, провели разведку горящих помещений. Одновременно с этим огнеборцы проложили магистральные линии и подали воду на тушение пламени. В течение 2-х часов пожар был ликвидирован на площади 36 кв. метров, – сообщили в МЧС РК.