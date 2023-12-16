Ночью в Крыму отработали силы ПВО. Враг предпринял очередную попытку «атаки дронов»

Поздно вечером в Крыму снова отработали силы ПВО. Отражена очередная вражеская воздушная атака.
15 декабря в период с 23.00 до 23.50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Крыма. Дежурными средствами ПВО уничтожены еще 6 украинских беспилотных летательных аппаратов, — сообщает Минобороны РФ.
Таким образом общее число сбитых в Крыму за вчерашний день (вечер) дронов – 32.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: происшествия в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: происшествия в Крыму