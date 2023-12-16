Ночью в Крыму отработали силы ПВО. Враг предпринял очередную попытку «атаки дронов»

Поздно вечером в Крыму снова отработали силы ПВО. Отражена очередная вражеская воздушная атака.

15 декабря в период с 23.00 до 23.50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Крыма. Дежурными средствами ПВО уничтожены еще 6 украинских беспилотных летательных аппаратов, — сообщает Минобороны РФ.