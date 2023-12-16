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Ночью в у отработали силы ПВО. Враг предпринял очередную попытку «атаки дронов»
Иллюстрация: triptonkosti.ru

Ночью в Крыму отработали силы ПВО. Враг предпринял очередную попытку «атаки дронов»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 11:08 16.12.2023

Поздно вечером в Крыму снова отработали силы ПВО. Отражена очередная вражеская воздушная атака.

15 декабря в период с 23.00 до 23.50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Крыма. Дежурными средствами ПВО уничтожены еще 6 украинских беспилотных летательных аппаратов, — сообщает Минобороны РФ.

Таким образом общее число сбитых в Крыму за вчерашний день (вечер) дронов – 32.

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