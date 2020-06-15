Ноутбуки Lenovo: достигай впечатляющих результатов

Портативная техника Lenovo подходит для профессиональных задач и учебы. В официальном интернет-магазине компании ты можешь выбрать оптимальную конфигурацию: мощный ноутбук для работы с ресурсоемким софтом или модель попроще — для подготовки рефератов и интернет-серфинга, мобильный лэптоп, который поместится в рюкзак, или замену десктопа.

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Надежный на 100%

Бизнес-линейка ThinkPad разработана для выполнения сверхсложных задач в экстремальных для техники условиях. Ноутбук можно взять с собой в любой уголок мира, хоть на полярную станцию, — модели проходят испытания по стандарту Министерства обороны США MIL-STD-810G. Во время работы за лэптопом, оснащенным влагозащищенной клавиатурой, можно без опасения пить кофе.

С устройством этой легендарной серии тебе обеспечена защита от несанкционированного использования информации. Посторонние не смогут разблокировать ноутбук благодаря дактилоскопическому сканеру, информацию на носителе шифрует модуль TPM, а для минимизации кражи лэптопа в общественных местах в корпусе предусмотрено отверстие для замка Kensington.

Выносливый, как ThinkPad, и функциональный, как YOGA

Ультрапрочный и защищенный, стильный и мультирежимный — устройство линейки ThinkPad YOGA знает, чем покорить пользователя. Лэптоп с диагональю экрана 13,3 дюйма и запасом автономности до 12 часов удобно брать в командировки и на выездные совещания. Мощная аппаратная база, состоящая из продуктивного процессора Intel и оперативной памяти объемом до 32 ГБ, позволяет реализовывать смелые проекты. Используй устройство «2-в-1» как традиционный ноутбук, устанавливай сенсорный экран в режимах «тент» и «стенд» для презентаций или «планшет» — для рукописного ввода с помощью стилуса.

Помощник для эффективной работы

Lenovo V — надежные ноутбуки, оснащенные средствами безопасности. В линейке лэптопов с различной вычислительной мощностью процессора и ресурсами видеокарты, типом накопителя и объемом оперативной памяти, диагональю экрана от 14 до 17,3 дюйма можно подобрать устройство для любых задач.

Выбор студента и фрилансера

В серии ideapad — ноутбуки для работы с текстом и таблицами, а также лэптопы с «начинкой», возможностей которой достаточно для открытия десятка Google-документов и ведения трансляций в режиме реального времени.

Вариантов множество — найди себе надежного ассистента для работы.