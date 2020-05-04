Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Новая реальность, новые приоритеты. Какие сферы будут востребованы «после коронавируса»

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новая реальность, новые приоритеты. Какие сферы будут востребованы «после коронавируса»
Фото: pxhere.com

Новая реальность, новые приоритеты. Какие сферы будут востребованы «после коронавируса»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:21 04.05.2020

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, «жить как прежде» страна уже не будет. Ряд ограничений и запретов сохранятся надолго. Минимум, до появления эффективных лекарств, вакцин от коронавируса. С учетом мутация последнего… о сроках лучше не заговаривать вообще.

Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна. Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране, — заявила Попова.

И это новая реальность, рождающая новые правила. Старое рушится на глазах. А что же станет новым? Какие отрасли будут востребованы в «посткоронавирусном мире»?

Бывший вице-премьер РФ и глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович считает, что в фаворе будут т.н. «дистанционные услуги».

Это касается доставки товаров, касается услуг, связанных с дистанционной работой, дистанционным обучением. Все это будет испытывать бум еще долгое время, – заявил Дворкович в интервью РБК.

Кроме этого, по его словам, будет востребована телемедицина и все, что касается персональных медицинских услуг с использованием новейших технологий.

Новая реальность, новые приоритеты. Какие сферы будут востребованы «после коронавируса»

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.