Новая реальность, новые приоритеты. Какие сферы будут востребованы «после коронавируса»

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, «жить как прежде» страна уже не будет. Ряд ограничений и запретов сохранятся надолго. Минимум, до появления эффективных лекарств, вакцин от коронавируса. С учетом мутация последнего… о сроках лучше не заговаривать вообще.

Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна. Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране, — заявила Попова.

И это новая реальность, рождающая новые правила. Старое рушится на глазах. А что же станет новым? Какие отрасли будут востребованы в «посткоронавирусном мире»?

Бывший вице-премьер РФ и глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович считает, что в фаворе будут т.н. «дистанционные услуги».

Это касается доставки товаров, касается услуг, связанных с дистанционной работой, дистанционным обучением. Все это будет испытывать бум еще долгое время, – заявил Дворкович в интервью РБК.

Кроме этого, по его словам, будет востребована телемедицина и все, что касается персональных медицинских услуг с использованием новейших технологий.