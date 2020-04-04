Новое авто от «Торгового Дома ТЭС»: выиграть может каждый

В Крыму «Торговый Дом ТЭС» известен не только сетью заправок, но и социальными проектами, конкурсами и акциями. В одной из них – «Погнали за авто» уже есть первый победитель. 27 марта на одной из АЗС ТЭС в Евпатории вручили ключи от нового авто «Hyundai Solaris» победительнице первого этапа розыгрыша акции крымчаке Наталии Кондратовой. Подробнее о счастливом для жительницы Алушты событии – в материале журналистов портала «Новый Крым» http://www.newc.info/news/61018/. Пока же расскажем о том, что такое акция «Погнали за авто», как можно выиграть иномарку (а их для победителей припасено еще две).

Все просто: нужно заправляться на АЗС ТЭС и сохранять чеки. Оплата – как наличными, так и банковской картой (помните, что топливные карты и талоны на бензин «не играют»). Второй этап акции «Погнали за авто» еще продолжается (по 9 апреля, включительно).

Запомните: в конкурсе принимают участие чеки на 25 литров топлива и выше. Чек необходимо до 15 апреля зарегистрировать в своем Личном кабинете. Регистрация – на сайте «ТД ТЭС». Она не займет много времени, а привязка к личному номеру телефона гарантирует участие в этой и других акциях. Нюанс: чек топлива марки «New Power» (от 25 литров) можно зарегистрировать дважды. Это увеличивает шансы на успех. А дальше? Приятное и недолгое ожидание. Розыгрыш призов – ровно в полдень, 24 апреля. Выдача призов – с 29 апреля по 5 мая. Мы не оговорились, именно «призов»: кроме новенького «Соляриса» есть немало «бонусов» от сети АЗС ТЭС и подарков.

В первом этапе акции на сайте «Торгового Дома ТЭС» приняли участие свыше 70 тысяч чеков. После необходимых проверок для участия в розыгрыше автомобиля было допущено 61 242 зарегистрированных чека. Из них – почти 48 тысяч – участники программы лояльности «ТЭС-Клуб». А дальше… О победительнице больше, напомним, — здесь.

Интересно, что счастливая обладательница новой иномарки зарегистрировала аж 7 чеков. Тактика? Стратегия успеха! Помните: главные призы второго и третьего этапов акции «Погнали за авто» — новые автомобили «Hyundai Solaris». Их два и они ждут своих владельцев. И еще немного о призах – это подарочные сертификаты на сигнализацию (и установку) и отдых в ТЭС-отеле, на моторное масло и шиномонтаж, и еще много «приятностей».

Подробнее – на сайте «ТД ТЭС». Там же информация обо всех проводимых в Крыму акциях, программах лояльности и скидках, а также дополнительных услугах и социальных проектах компании. За всеми новостями от ТЭС можно также следить в социальных сетях. Остались вопросы? Телефон бесплатной «горячей линии» — 8 800 555 61 35.

фото: «Новый Крым»