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Новое судно тылового обеспечения совершает переход с Балтийского на Черноморский флот

Новое судно тылового обеспечения совершает переход с Балтийского на Черноморский флот

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 19:52 14.12.2021

Новейшее судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» совершает межфлотский переход из Балтийска в основной пункт базирования – Севастополь. Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, ранее флагманские специалисты штаба Черноморского флота, прибывшие в Балтийск, выполнили проверку материальной части судна, произвели допуск личного состава к выходу и межфлотскому переходу.

В августе текущего года «Всеволод Бобров» был принят в состав ВМФ, на нем был поднят Андреевский флаг.

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Новое судно тылового обеспечения совершает переход с Балтийского на Черноморский флотСПРАВКА: Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» проекта 23120 предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Благодаря крановому оборудованию и системе динамического позиционирования, судно может выполнять погрузочные операции у необорудованных причальных стенок и в открытом море. Класс автоматизации А1 обеспечивает безвахтенное обслуживание. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м.

Новое судно тылового обеспечения совершает переход с Балтийского на Черноморский флот

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