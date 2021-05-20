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Новогоднее застолье закончилось дракой со смертельным исходом. Что решил суд в Симферополе
Постановочное фото 1pnz.ru

Новогоднее застолье закончилось дракой со смертельным исходом. Что решил суд в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 20:27 20.05.2021

В Симферополе Киевский районный суд вынес приговор по уголовному делу о драке со смертельным исходом. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе судебного заседания установлено, что вечером 1 января прошлого года в ходе застолья между подсудимым и его знакомым произошел конфликт, который перерос в драку. Злоумышленник избил своего мужчину, нанеся руками не мене 16 ударов в область головы и туловища. От полученных травм, в том числе черепно-мозговой пострадавший скончался, — напомнили обстоятельства дела в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчине предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Новогоднее застолье закончилось дракой со смертельным исходом. Что решил суд в Симферополе

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