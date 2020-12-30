Новогодний подарок юным спортсменам Орлиного от севастопольского «Добровольца»

Лидер Общественного Движения «Доброволец», депутат Совета Балаклавского МО Дмитрий Голиков и руководитель общественной организации инвалидов Байдарской долины Андрей Фомин посетили Орлиновский Центр культуры и досуга с подарком для детворы — татами для спортивных секций Центра.

Что может быть приятнее, чем подарок, сделанный детям? О проблеме со спортивным инвентарем в Центре культуры и досуга села Орлиное, нам сообщила директор центра Виктория Накорнеева. Мы решили сделать детям новогодний подарок. Спортивное татами для занятий единоборствами — именно то, что было просто необходимо. Они его получили. Спасибо всему «Добровольцу» и лично Андрею Фомину за участие, — прокомментировал лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков.

Общественники признаются: всегда приятно делать подарки, тем более внести лепту в развитие культурного центра села. Теперь дети Байдарской долины смогут заниматься спортом в ещё более комфортных условиях.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».