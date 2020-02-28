Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Новости спорта: призеров соревнований ЧМ-2020 по биатлону проверят на допинг

crimeapress_news

Новости спорта: призеров соревнований ЧМ-2020 по биатлону проверят на допинг
фото: life.ru

Новости спорта: призеров соревнований ЧМ-2020 по биатлону проверят на допинг

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 17:58 28.02.2020

Наши журналисты собрали самые свежие новости трёх спортивных рубрик.

В этом выпуске говорим о футболе, баскетболе и биатлоне: руководство “Ромы” уволит тренера Паулу Фонсеку, если он не выведет команду Лигу чемпионов; знаменитый украинский баскетболист Владимир Герун пообещал сыграть в национальной сборной на стартовых матчах отбора на Евробаскет-2021; всех призеров соревнований на чемпионате мира по биатлону в Антхольце проверят на допинг.

СПОРТ и ФУТБОЛ: Фонсеку могут уволить, если “Рома” не пройдет в Лигу чемпионов

Руководство “Ромы” настаивает на отставке тренерского штаба вместе с Паулу Фонсекой, если команда не попадет в четверку лучших и не выиграет путевку в Лигу чемпионов.

Сейчас руководство “волков” проявляет доверие к главному тренеру, но сам Фонсека понимает: только результат определит его судьбу. За последние 3 матча “Рома” ни разу не победил (2 поражения и 1 “ничья”). Да что там говорить! В последний раз римляне выиграли матч с “Дженоа” 19 января (3:1) на выезде. Сейчас команда занимает 5-ю строчку в турнирной таблице и отстала на три очка от четвертой в рейтинге “Аталанты”.

Напомним, что Массимилиано Аллегри еще с лета 2019-го года нигде не работает. До этого он возглавлял “Ювентус” еще с 2014-го года.

Ранее Новости спорта писали, что директор “Милана” Паоло Мальдини видит Андрея Шевченко новым главным тренером клуба в следующем сезоне.

БАСКЕТБОЛ: Владимир Герун сыграет за сборную на первых матчах отбора на Евробаскет-2021

Один из лучших баскетболистов Украины Владимир Герун пообещал сыграть первые матчи за национальную команду на отборе в Евробаскет-2021. Герун сыграет в двух стартовых матчах:

  •  20 февраля — против Австрии на выезде.
  •  23 февраля — против Венгрии на выезде.

Сезон 2019/20 Владимир проводит в составе испанской команды “Уникаха”, занимающей 8-е место в Лиге АСВ. Клуб гарантированно выходит в плей-офф Еврокубка. На чемпионате Испании Герун сыграл 21 матч только за текущий сезон. У него неплохая средняя статистика за игру:

  •  17,3 минуты на паркете.
  •  7,1 очка.
  •  58,6% бросков с игры.
  •  4,3 подбора (РЕ 9,7).

В Еврокубке Герун провел 15 матчей со следующей средней статистикой за игру:

  •  16,5 минуты на паркете.
  •  8,1 очка.
  •  68,9% бросков с игры.
  •  3,3 подбора (РЕ 10,7).

Напомним, что недавно определился состав украинской мужской сборной по баскетболу на первые матчи квалификации Евробаскета-2021.

Ранее в новостях баскетбола sportarena.com/basketball СМИ сообщали, что погибшего в авиакатастрофе Коби Брайанта и его 13-летнюю дочь похоронили в Мемориальном парке Pacific View в Корона-дель-Мар, Калифорния.

НОВОСТИ БИАТЛОНА: всех призеров чемпионата мира в Антхольце проверят на допинг

С 13-го по 23-е февраля в итальянском Антхольце пройдет чемпионат мира по биатлону. Все призеры соревнований на каждом этапе пройдут обязательный тест на допинг. Интересно, что на чемпионате внедрят и вне соревновательное тестирование, которое касается всех призеров без исключения.

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин пообещал протестировать всех призеров и еще двух биатлонистов, выбранных случайным образом.

Новости спорта: призеров соревнований ЧМ-2020 по биатлону проверят на допинг

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.