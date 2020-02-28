Новости спорта: призеров соревнований ЧМ-2020 по биатлону проверят на допинг

Наши журналисты собрали самые свежие новости трёх спортивных рубрик.

В этом выпуске говорим о футболе, баскетболе и биатлоне: руководство “Ромы” уволит тренера Паулу Фонсеку, если он не выведет команду Лигу чемпионов; знаменитый украинский баскетболист Владимир Герун пообещал сыграть в национальной сборной на стартовых матчах отбора на Евробаскет-2021; всех призеров соревнований на чемпионате мира по биатлону в Антхольце проверят на допинг.

СПОРТ и ФУТБОЛ : Фонсеку могут уволить, если “Рома” не пройдет в Лигу чемпионов

Руководство “Ромы” настаивает на отставке тренерского штаба вместе с Паулу Фонсекой, если команда не попадет в четверку лучших и не выиграет путевку в Лигу чемпионов.

Сейчас руководство “волков” проявляет доверие к главному тренеру, но сам Фонсека понимает: только результат определит его судьбу. За последние 3 матча “Рома” ни разу не победил (2 поражения и 1 “ничья”). Да что там говорить! В последний раз римляне выиграли матч с “Дженоа” 19 января (3:1) на выезде. Сейчас команда занимает 5-ю строчку в турнирной таблице и отстала на три очка от четвертой в рейтинге “Аталанты”.

Напомним, что Массимилиано Аллегри еще с лета 2019-го года нигде не работает. До этого он возглавлял “Ювентус” еще с 2014-го года.

Ранее Новости спорта писали, что директор “Милана” Паоло Мальдини видит Андрея Шевченко новым главным тренером клуба в следующем сезоне.

БАСКЕТБОЛ : Владимир Герун сыграет за сборную на первых матчах отбора на Евробаскет-2021

Один из лучших баскетболистов Украины Владимир Герун пообещал сыграть первые матчи за национальную команду на отборе в Евробаскет-2021. Герун сыграет в двух стартовых матчах:

20 февраля — против Австрии на выезде.

23 февраля — против Венгрии на выезде.

Сезон 2019/20 Владимир проводит в составе испанской команды “Уникаха”, занимающей 8-е место в Лиге АСВ. Клуб гарантированно выходит в плей-офф Еврокубка. На чемпионате Испании Герун сыграл 21 матч только за текущий сезон. У него неплохая средняя статистика за игру:

17,3 минуты на паркете.

7,1 очка.

58,6% бросков с игры.

4,3 подбора (РЕ 9,7).

В Еврокубке Герун провел 15 матчей со следующей средней статистикой за игру:

16,5 минуты на паркете.

8,1 очка.

68,9% бросков с игры.

3,3 подбора (РЕ 10,7).

Напомним, что недавно определился состав украинской мужской сборной по баскетболу на первые матчи квалификации Евробаскета-2021.

Ранее в новостях баскетбола sportarena.com/basketball СМИ сообщали, что погибшего в авиакатастрофе Коби Брайанта и его 13-летнюю дочь похоронили в Мемориальном парке Pacific View в Корона-дель-Мар, Калифорния.

НОВОСТИ БИАТЛОНА : всех призеров чемпионата мира в Антхольце проверят на допинг

С 13-го по 23-е февраля в итальянском Антхольце пройдет чемпионат мира по биатлону. Все призеры соревнований на каждом этапе пройдут обязательный тест на допинг. Интересно, что на чемпионате внедрят и вне соревновательное тестирование, которое касается всех призеров без исключения.

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин пообещал протестировать всех призеров и еще двух биатлонистов, выбранных случайным образом.