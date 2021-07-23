Новые модели детских кроватей от Сонум (Иваново)

Детские кровати «Сонум» — это не просто предмет мебели, а залог здоровья ребенка. Продуманная конструкция и соответствие правилам эргономики обеспечивают здоровый и качественный сон, а интересный дизайн украсит интерьер.

Интерьерные детские кровати

Родители, при выборе обстановки комнаты ребенка, сталкиваются с проблемой мебели. Стандартные кровати слишком громоздкие, занимают много места, не оставляют достаточно пространства для активной деятельности. Диваны-трансформеры не обеспечивают достаточный уровень комфорта и качества отдыха, что может негативно сказаться на развитии малыша.

Выбирая интерьерные детские кровати, покупатели принимают оптимальное решение. Ортопедические свойства мягкой мебели благотворно сказываются на здоровье ребенка, а выверенная конструкция обеспечивает максимальную функциональность при ограниченных габаритах. Продукция компании «Сонум» — сбалансированный вариант, сочетающий комфорт и эргономику, без недостатков стандартных изделий.

Детские кровати на любой возраст

В ассортименте магазина представлен широкий выбор мебели. Здесь можно подобрать детскую кровать, в зависимости от возраста ребенка. Стандартные размеры представлены следующими вариантами ширины:

80 см — малогабаритные модели для небольшой комнаты и маленького ребенка.

90 см — стандартный вариант, подходящий для пользователей среднего телосложения.

120 см — полуторный вариант, оптимальный для подростка.

Длина спального места представленных моделей составляет 190-200 см, чего достаточно для максимально комфортного отдыха.

Качественные материалы

При выборе детской кровати необходимо отдавать предпочтение моделям, изготовленным из лучшего сырья, что обеспечит безопасность здоровью ребенка. Также учитывайте конструкцию мебели, от которой зависит срок эксплуатации кровати.

Детские кровати «Сонум» изготавливаются из качественных, сертифицированных материалов. Конструкция состоит из следующих частей:

Каркас из ДСП плиты, соответствующей международному экологическому стандарту Е1.

Крепкое металлическое основание с легкими, но прочными и упругими березовыми ламелями.

Надежная фурнитура от проверенных поставщиков.

Модели оборудуются вместительным отсеком для хранения белья, простым в использовании подъемным механизмом, типа «газ-лифт», а также высокими ножками, что обеспечивает оптимальную высоту над полом, дает доступ к подкроватному пространству.

Большой выбор обивки

При разработке детских кроватей учитываются не только конструкционные элементы, но также фактура и материал обивочной ткани. Для мебели подбираются высокопрочные износостойкие ткани, не выцветающие с течением времени, за которыми легко ухаживать, поддерживая оригинальный внешний вид:

мягкий вельвет сдержанной палитры;

приятный на ощупь велюр и микровелюр пастельных тонов и насыщенной цветовой гаммы;

легкий и прочный шенилл природных расцветок;

фактурная эко-кожа приятных глазу оттенков;

прочная рогожка, выдержанная в теплой гамме;

бархатистая мебельная замша приглушенных цветов.

Внушительный ассортимент позволяет подобрать решение, которое гармонично впишется в интерьер комнаты, станет изящным дополнением оформления.

Мягкая спинка и ортопедическое основание делают детские кровати Сонум функциональным предметом мебели. Они могут использоваться для отдыха в ночное время или в качестве удобного дивана для пользователей различного возраста, от 2 лет до совершеннолетия. В каталоге магазина представлен широкий выбор мебели по доступной стоимости.