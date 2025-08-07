Новые правила обращения в Росреестр — что нужно знать

Напоминаем, что с 30 марта 2025 года изменился порядок направления обращений в государственные органы, органы местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа. Теперь направить электронное обращение стало возможным только после обязательной идентификации и (или) аутентификации заявителя через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Это нововведение призвано повысить уровень безопасности.

Отправка обращений посредством электронной почты больше не является законным способом взаимодействия с Росреестром.

Для подачи электронных обращений через ЕСИА существует два официальных канала:

1. Специальная электронная форма на сайте Росреестра.

Этот способ позволяет напрямую отправить обращение через удобный интерфейс на сайте Росреестра по адресу: https://rosreestr.gov.ru/eservices/services/ После заполнения формы и подтверждения личности через ЕСИА, ваше обращение будет зарегистрировано в системе.

2. Портал «Госуслуги. Решаем вместе»

Ещё один удобный и эффективный инструмент для взаимодействия с государственными органами. Для обращения в Росреестр пройдите по ссылке: https://rosreestr.gov.ru/open-service/poleznye-ssylki/gosuslugi-reshaem-vmeste/%28далее/ здесь вы найдете онлайн-платформу, позволяющую направить обращение и отслеживать его статус.

Изменения, вступившие в силу с 30 марта 2025 года, направлены на улучшение качества государственных услуг и повышение эффективности взаимодействия граждан с органами государственной власти. Несмотря на то, что новые правила требуют дополнительных действий для подтверждения личности, они гарантируют большую безопасность и исключают возможность мошенничества. Используйте официальные каналы связи для быстрого и безопасного решения ваших вопросов, — отмечает руководитель Управления Росреестра по Севастополю Олеся Калинкина.

