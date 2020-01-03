Новый год в «Артеке» встретили дети из 19 стран

Под бой курантов, поздравление Президента России и праздничный фейерверк артековцы встретили Новый год на Дворцовой площади детского центра. Возле 18-метровой елки собрались почти две тысячи детей из 19 стран. Ребята увидели добрую сказку, приняли участие в различных активностях, с песнями и танцами вошли в новый 2020 год.

В последний час 2019 года артековцы стали зрителями настоящей сказки, герои которой — Дед Мороз и Снегурочка, Муми-Тролль, артековский Абсолют. Конечно же, не обошлось без злых сил, которые пытались отменить Новый год, погасив огни на новогодней ёлке. Благодаря юным зрителям и их «волшебным палочкам» даже Ведьма стала хорошей, а праздничные огни зажглись за несколько минут до боя курантов.

Новогоднее обращение Президента России Владимира Путина артековцы прослушали вместе со всей страной. Пока часы били двенадцать, дети загадали заветные желания, после чего над Дворцовой площадью прозвучал Гимн России, а небо озарил незабываемый праздничный фейерверк.

Педагоги студии «Artek DJs» подготовили для детей специальный новогодний DJ-сет. Весь вечер ребята посещали творческие и игровые площадки. Артековцы играли в русский хоккей, создавали ёлочные игрушки, перевоплощались с помощью грима в сказочных героев, раскрашивали арт-объекты, посещали фотозону, где делали фотографии на память. Также дети отправили новогодние открытки с поздравлениями своим друзьям и родным, опустив их почтовый ящик. Отсутствие снега полностью компенсировало масштабное бумажное шоу. Для всех ребят праздник в «Артеке» стал ярким событием и замечательным началом 2020 года.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».