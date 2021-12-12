Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Власть в Крыму | Черноморский флот | Новый малый ракетный корабль ЧФ «Циклон» отправился в Севастополь для продолжения госиспытаний

crimeapress_news



реклама в крыму
Новый малый ракетный корабль ЧФ «Циклон» отправился в Севастополь для продолжения госиспытаний
Фото: пресс-служба ЮВО

Новый малый ракетный корабль ЧФ «Циклон» отправился в Севастополь для продолжения госиспытаний

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 19:22 12.12.2021

Экипаж нового малого ракетного корабля (МРК) «Циклон» проекта «Каракурт», построенный для Черноморского флота (ЧФ) на судостроительном заводе «Залив» в Керчи, осуществил переход из Новороссийска в Севастополь для продолжения государственных испытаний

Экипаж корабля, сформированный на ЧФ из военнослужащих по контракту, после завершения обучения в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге, совместно с представителями судостроительного завода провёл несколько этапов государственных испытаний, в ходе которых была проверена работа энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования, мореходные качества корабля, его управляемость, остойчивость и инерционные характеристики на разных ходовых режимах, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Уточняется, что в период пребывания в Севастополе экипаж продолжит проведение государственных испытаний, после завершения которых, МРК «Циклон» будет включён в состав соединения ракетных кораблей ЧФ.

Узнайте больше:  В ноябре военнослужащие Южного военного округа передали медучреждениям 215 тонн кислорода

Новый малый ракетный корабль ЧФ «Циклон» отправился в Севастополь для продолжения госиспытанийСПРАВКА: МРК проекта «Каракурт» имеет на вооружении универсальный ракетный комплекс с ракетами «Калибр», артиллерийскую установку АК-176МА, зенитный ракетный комплекс «Панцирь-М», крупнокалиберные пулемётные установки. Дальность плавания корабля 2 500 мил, автономность 15 суток.

Новый малый ракетный корабль ЧФ «Циклон» отправился в Севастополь для продолжения госиспытаний

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:

<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.