Новый малый ракетный корабль ЧФ «Циклон» отправился в Севастополь для продолжения госиспытаний

Экипаж нового малого ракетного корабля (МРК) «Циклон» проекта «Каракурт», построенный для Черноморского флота (ЧФ) на судостроительном заводе «Залив» в Керчи, осуществил переход из Новороссийска в Севастополь для продолжения государственных испытаний

Экипаж корабля, сформированный на ЧФ из военнослужащих по контракту, после завершения обучения в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге, совместно с представителями судостроительного завода провёл несколько этапов государственных испытаний, в ходе которых была проверена работа энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования, мореходные качества корабля, его управляемость, остойчивость и инерционные характеристики на разных ходовых режимах, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Уточняется, что в период пребывания в Севастополе экипаж продолжит проведение государственных испытаний, после завершения которых, МРК «Циклон» будет включён в состав соединения ракетных кораблей ЧФ.

СПРАВКА: МРК проекта «Каракурт» имеет на вооружении универсальный ракетный комплекс с ракетами «Калибр», артиллерийскую установку АК-176МА, зенитный ракетный комплекс «Панцирь-М», крупнокалиберные пулемётные установки. Дальность плавания корабля 2 500 мил, автономность 15 суток.

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