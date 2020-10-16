Новый рекорд Никитского ботанического сада — 500 сортов и форм хризантемы садовой

Бал хризантем 2020 «Осенняя симфония», который проходит в НБС-ННЦ в 67-й раз, снова бьёт все рекорды. Впервые в истории традиционных выставок в открытом грунте здесь представлено сразу 500 сортов и гибридных форм хризантемы. Для сравнения: в прошлом году коллектив Сада поразил своих гостей, представив 472 сорта и гибридные формы, эта тенденция к неуклонному росту представленных коллекционных сортов наблюдается с 2014 года.

Коллекция хризантем начала формироваться в НБС с первых лет основания Сада, — рассказывает директор НБС-ННЦ, чл.-корр. РАН Юрий Плугатарь. – С 1939 г. учёные занимаются селекцией хризантемы, создавая высокодекоративные сорта и формы, приспособленные к выращиванию в условиях открытого грунта. Так что Никитский сад обладает не только старейшей, но и наиболее крупной коллекцией хризантем в России. В ней представлены все основные классы и группы хризантем, сорта отечественной ( в том числе Никитского ботанического сада), европейской, азиатской и американской селекции.

В этом году крупноцветковая хризантема представлена 180 сортами и формами, в их числе — 8 сортов-новинок иностранной селекции и 15 новых гибридных форм селекции Сада. Мелкоцветковую хризантему на выставке представляют 320 сортообразцов, из них – 6 новых сортов-интродуцентов и 36 гибридных форм – новинок селекции Сада. Таким образом, на выставке в этом году экспонируются 500 сортов и форм хризантемы садовой.

Только на центральном участке демонстрируется около 32 тысяч растений хризантем, а на примыкающем к нему панно высажена композиция ещё из 15 тысяч бордюрных хризантем, Представленное многообразие форм, размеров и окраски цветка поражает воображение, — отмечают в пресс-службе Сада.

Цветы высажены по классической схеме: «бальный зал» разбит на 10 лучей-секторов, по центру в виде круга размещены крупноцветковые сорта, за ними по периметру – мелкоцветковые.

По полюбившейся всем традиции гости выставки будут участвовать в выборе Королевы и Принцессы Бала хризантем, а также предлагать свои названия хризантемам-новинкам, которые демонстрируются публике под селекционными номерами.

Как правило, массовое цветение хризантем в открытом грунте на Южном берегу Крыма проходит в период с 3-й декады октября до середины ноября. Если позволят погодные условия, гости Сада смогут полюбоваться цветением хризантем, особенно средне-поздних и поздних сортов в конце ноября и даже в начале декабря.

фото: Николай Носков (16 октября), пресс-служба Никитского ботанического сада

