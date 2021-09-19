Новый сотрудник — всегда «кот в мешке». Агентство по подбору персонала — возможность избежать проблем

Те, кто занимается подбором персонала, подтвердят однозначно: новые сотрудники — всегда большая проблема. Тем более, когда речь идёт о необходимости найти исполнителя для решения конкретных задач, а не на «постоянку». Как правило, в таких случаях главный момент: работник должен быть максимально профессиональным, потому как права на ошибку и раскачку нет — дело нужно сделать с нужным эффектом и никак иначе, да ещё и уложившись в определённый срок. Факт: всё это время, начиная с поиска сотрудника, и завершая получением результат, работодатели пребывают в сомнениях, а не связались ли они с «котом в мешке»? Такая ситуация складывается зачастую тогда, когда речь идёт о найме работника со специфическими навыками, знаниями и определённой квалификации.

Что делать, скажете вы, рынок труда как «конфета в красивой обёртке». Соискатели на вакансии в 90% случаев из ста, пытаясь занять место, преувеличивают свои «плюсы», откровенно замалчивая «минусы». С наскока, без проверки на практике и не понять, кто что из себя представляет. Так! Да не так: цивилизованные подход к делу подбора сотрудников — обращаться к специалистам (аутсорсинг), которые умеют делать это профессионально. Почему? Пример: в агентстве по подбору персонала rm-info.ru в базе — более 1500 проверенных на практике (!) сотрудников. Надо ли говорить, что при таком подходе шансы подобрать подходящего исполнителя возрастают в разы? Причём — быстро, даже в тех случаях, когда задачу необходимо было решить «вчера»:

В отличие от самостоятельного подбора исполнителей, который требует больших затрат по времени и средствам, наше агентство по найму персонала подберет специалистов из базы, которые смогут приступить к работе уже на следующий день после оформления договора. И это специалисты нужного уровня квалификации для решения конкретных задач, — озвучивают свой алгоритм работы в компании «Ресурс Менеджмент».

Каких сотрудников таким образом традиционно нанимают те, кто оценил все преимущества аутсорсинга? В частности:

работники общепита, торговли и разных видов производств (повара, официанты, кассиры, грузчики, комплектовщики, фасовщики);

работники сферы услуг (сотрудники АЗС, внутреннего клининга, курьеры).

Среди однозначных преимуществ сотрудничества с агентствами по подбору персонала:

исчезает необходимость содержать в штате сотрудников, «заточенных» на выполнение единоразовых задач. Или же «нагружать» имеющихся дополнительной работой.

первый пункт, в свою очередь, «тянет» экономию средств — не надо переплачивать за простои, а также оплачивать те же отпуска или больничные.

доверяя поиск сотрудника агентству, решается весьма сложная проблема — работодатель по факту получает исполнителя, чьи навыки обеспечат наилучший результат. Другими словами, речь о покупке «кота в мешке» здесь точно не идёт.

Все, что требуется от заказчика – сформировать задачу и принять результат работ. Наблюдать и контролировать качество в ходе реализации задач будет персональный менеджер, который закрепляется за проектом со стороны аутсорсинговой компании, — подчёркивают специалисты «Ресурс Менеджмент».