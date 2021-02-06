Ну кто бы мог подумать! 73% россиян матерятся на работе

Ко Дню борьбы с ненормативной лексикой сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, используют ли россияне нецензурную лексику на работе, и как к этому относится их начальство. В опросе приняли участие более 3500 респондентов из всех регионов страны.

80% жителей России признались, что используют ненормативную лексику в своей речи. Из них 17% делают это регулярно. Однако каждый пятый (20%) участник опроса рассказал, что не ругается матом, — отмечают специалисты сервиса.

Большая часть респондентов (63%) нейтрально относятся к ругающимся матом людям. Около трети (32%) порицают такое поведение окружающих. А 5% участников исследования положительно относятся к тем, кто употребляет обсценную лексику.

7 из 10 жителей России (73%) также отметили, что могут выругаться на работе. При этом 10% ругаются постоянно, а 63% — очень редко. Каждый четвертый (27%) респондент ответил, что не позволяет себе материться на рабочем месте.

В целом в российских компаниях сотрудники нейтрально относятся к бранным словам от коллег, а иногда и сами могут употребить матерное слово. Так, ответили 73% опрошенных. 15% опрошенных отметили, что их коллеги постоянно ругаются матом. У 10% жителей России коллеги негативно относятся к ругани и могут сделать замечание, а у 2% может дойти и до жалобы начальству.

На вопрос, использует ли начальник нецензурную лексику, каждый четвертый (28%) участник опроса ответил отрицательно. Однако большинство респондентов (62%) рассказали, что их руководитель в неприятной ситуации может выругаться. Еще 10% опрошенных отметили, что их начальство постоянно употребляет в речи матерные слова.

Жители России также рассказали о реакции начальства на употребление в речи мата. У 43% респондентов работодатель никак не реагирует на матерящихся сотрудников. Они также уточнили, что на их месте работы и не такое можно услышать. Чуть меньше — 40% — рассказали, что их начальник делает замечания подчиненным, позволяющим нецензурно выражаться. У 9% респондентов за мат на работе можно нарваться на дисциплинарный разговор. 4% опрошенных отметили, что за обсценную лексику можно получить выговор. И столько же процентов (4%) ответили, что за мат могут уволить.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Россия, все округа Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

экономически активное население России старше 18 лет Размер выборки: более 3500 респондентов

более 3500 респондентов Время проведения: январь 2021

Работа.ру — сервис для поиска работы и подбора персонала, входит в экосистему Сбера. На сервисе размещено более 18 млн резюме, зарегистрировано более 510 тысяч работодателей и публикуется более 200 тысяч вакансий каждый месяц.

*Специализируется на массовом и линейном персонале