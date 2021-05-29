Если нужен хостинг, который летает... Как выбрать хорошего провайдера

На самом деле этот вопрос далеко не праздный. Сегодня на рынке услуг, связанных с web-хостингом, компаний в прямом смысле слова немерено. И с каждым годом их количество увеличивается. Однако, правда в том, что уровень качества оказываемых услуг большинства из них оставляет желать лучшего. Найти по-настоящему своего провайдера, который бы устраивал хотя бы в основных моментах, становится всё сложнее. Кто-то, конечно, не вникает в подробности и пытается мириться с ситуацией — а кому сейчас легко? А кто-то, в попытках найти альтернативу, «перепрыгивает» от компании к компании. Надо ли говорить, что и в том, и в другом случае страдает дело? Те, кто знаком с изнанкой работы Интернет-порталов, соврать не дадут: нестабильный, безответственный хостер — «страшный суд», который бьёт и по деньгам, и по нервам.

«Наши сервера настроены так, что сайты просто летают», — именно так, а не иначе характеризуют сотрудники первого специализированного WordPress-хостинг в Украине свои услуги. Тем, чьи сайты «сидят» на других «движках», также расстраиваться не стоит — компания WpHost вот уже 20 лет работает на рынке провайдеров, так что её команда поддержки знает о каждой системе CMS буквально всё и чуточку больше. Почему говорим — в свете советов по выбору хостинг-компании — именно об этом хостере? На день сегодняшний он один из лучших в сфере такого рода услуг. Так что на его примере представим те параметры, которые стоит искать в «перечне опций» любого провайдера.

На что же стоит обращать внимание, выбирая хостера? Озвучим пять главных принципов, которые однозначно имеют значение.

Опыт

Увы, как показывает практика, принцип «дорогу молодым» в деле хостинг-услуг в «плюс» не идёт. Да, сейчас много новичков, которые пытаются укрепиться на этом рынке, предлагая «золотые горы». И может быть даже они могут многое. Но! Здесь большую роль играет опыт команды, который нарабатывается со временем. И не годом, а годами. По той простой причине, что большинство проблем, возникающих у клиентов хостера, требуют нестандартных решений, а не протокольных. Такому не учат в университетах. Работает только метод «проб и ошибок», так что у новичков их в разы больше, чем у компаний, присутствующих на рынке долго. Не хотите, чтобы на вас тренировались — идите к хостерам с репутацией и существенным стажем.

Оборудование

Хостер должен идти в ногу со временем, что буквально значит — строить работу соответствии с самыми современными технологиями. Как бы это пафосно не звучало. Только так клиенты могут надеяться, что и они не будут отставать от своих конкурентов.

Используем актуальное серверное ПО и «железо», быстрые SSD-диски, на которых сайты работают в разы быстрее, чем на SATA. Дополнительная интеграция с кеш-плагинами WordPress позволяет обслуживать сотни и тысячи посетителей, — озвучивают свой алгоритм работы в компании WpHost.

Тест на качество

Адекватный хостер-провайдер не боится проверок. Другими словами, выбирайте компанию, которая предоставляет тестовый период, чтобы клиенты на практике могли убедиться в качестве услуг.

Служба поддержки

Она должна быть круглосуточной! И совет: во время тестового периода (см. предыдущий пункт) «погоняйте» специалистов службы. Нестандартные вопросы их не должны выводить из себя, а все проблемы должны решаться «от и до».

Выбор

Речь идёт о тарифах. Делая выбор, обращайте внимание на количество тарифных планов. Чем их больше, тем лучше. Суть в том, что должен быть «плацдарм» для перспективного развития. Как говорят эксперты, нет ничего хуже ситуации, когда при расширении проекта доводится переходить от одного хостера к другому. Такое положение дел априори отбрасывает назад, создавая массу сложностей. Несколько тарифных планов у одной хостинг-компании такого рода проблем помогает избежать.

Безопасность

Безопасность — генеральный запрос, как бы хорош не был хостер в соответствии с выше упомянутыми характеристиками. Компания должна гарантировать защиту ваших ресурсов.

Выбирать хостера, сервера которого расположены в родном Отечестве или за рубежом? Эксперты тут единогласны: Нидерланды и Голландия на день сегодняшний — страны, которые являются «базой» для хостеров практически всего мира. Почему? Уровень безопасности серверов, расположенных на этих территориях, говорят специалисты WpHost, максимально высока.

Все ли это параметры, которые определяют хорошего хостера? Разумеется, нет. Но в этом деле позицию «доверяй, но проверяй» лучше точно взять на вооружение. Тестируйте и ещё раз — тестируйте. Прежде, чем окончательно связать себя «узами» сотрудничества с какой-либо хостинг-компанией.