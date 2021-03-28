Нужна Путевка? Хит сезона весеннего туризма — третий этап программы туристического кэшбэка

В России – третий этап программы туристического кэшбэка. Продлится он до конца июня. Уже первые дни мартовских продаж туров и бронирования отдыха в отелях и санаториях показали две тенденции. Первую: у туроператоров и объектов размещения пропал прошлогодний скепсис (те, кто в 2020-м поверили в акцию и господдержку – заработали даже в период коронавирусных ограничений, те, кто не поверили… ушли в убыток). Вторую: акция популярна у туристов (экономия 20% существенна и при разовой покупке в магазине, а уж на отдыхе длиной в неделю, а то и две – и подавно). В Ростуризме уверяют, в этом году в программе туристического кэшбэка примет участие в 3 раза больше людей, чем в прошлом.

Направления — лидеры весеннего туризма-2021: Краснодарский край, Ставрополье, Крым и Алтай. Точнее по направлениям расскажут компании-туроператоры. У каждого – свои «фишки» и специальные предложения. На портале Путевка немало выгодных вариантов отдыха. Санаторий Родник в Пятигорске предлагает путевки по выгодной цене, еще и с 20-процентным туристическим кэшбэком. Обратите внимание на спецпредложение – восстановительную программу после COVID-19 (продолжительностью от 10 дней).

Все верно, отдых в пятигорском «Роднике» — не просто отдых, но и лечение, поправка здоровья. Построенный в 1982 году, санаторий – один из лидеров среди бальнеологических курортов страны. Здесь предлагают не только целебные грязи, но естественные углекисло-сероводородные ванны, радоновые процедуры. Обязывают и профессионализм сотрудников санатория, практикующих восстановительные и укрепляющие комплексы, и само расположение «Родника» — вблизи озера Провал, среди природных питьевых источников минеральных вод.

Добавим к этому чистый воздух, вечнозеленые растения, крытый бассейн, максимально комфортные условия проживания, качественное питание, парк, кафе, автопарковку, спортивные тренажеры и развлечения. Но главное здесь – забота о вашем здоровье.

Профили санатория «Родник»:

заболевания органов дыхания,

болезни нервной системы,

заболевания органов пищеварения,

поражения костно-мышечной системы,

хронические заболевания мочеполовой системы,

кожные проблемы, в том числе аллергодерматиты,

нарушения обмена веществ,

иммунодефицитные расстройства.

Лечебный отдых в Пятигорске можно бронировать уже сейчас, прямо на сайте Путевка. В один клик можно выбрать приемлемый по ценам и комфорту номер и тариф (с лечением, восстановлением после «ковида»). Цены – еще весенние. В тариф с лечением входят не только проживание и оздоровительные процедуры, но и трехразовое питание. В любом случае все нюансы, связанные с выбором программ и условий можно и нужно уточнять заранее, в режиме онлайн.

Обратите внимание на условия участия в акции кэшбэка – достаточно заполнить форму обратной связи. Напомним ее условия. Чтобы получить кэшбэк 20% от стоимости путевки (но не более 20 тысяч рублей), нужно:

оформить банковскую карту МИР и зарегистрироваться в программе лояльности,

выбрать и приобрести путевку у туроператора,

оплатить путевку картой МИР, на которую и вернутся те самые 20% от затраченной суммы через 5 рабочих дней после оплаты,

попасть в сроки действия акции (оплата – до 15 июня, заезд – до 30 июня),

Важные нюансы: банковскую карту необходимо зарегистрировать для участия в программе перед бронированием. А еще забудьте про «агрегаторы» и «посредников». Бронировать туры и отели с кэшбэком можно только у туроператоров, на турпорталах, присоединившихся к программе. Пятигорский санаторий «Родник» — не единственное весеннее выгодное предложение портала putevka.com. Прямое бронирование путевок здесь – круглосуточное.

фото: putevka.com (санаторий «Родник» в Пятигорске)