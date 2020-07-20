О чем рабочие Керченского судостроительного завода «Залив» говорили с Владимиром Путиным

По окончании церемонии закладки боевых кораблей для Военно-Морского Флота Владимир Путин пообщался с работниками Керченского судостроительного завода «Залив» и ответил на их вопросы. Приводим ее полностью.

В.Путин: Поздравляю вас с этим событием.

А.Шмелёва: Уважаемый Владимир Владимирович, хотелось бы выразить Вам огромную благодарность за Ваш вклад в развитие нашего родного Крыма, за доверие, оказанное нашему заводу. И в свою очередь, позвольте Вам задать несколько интересующих вопросов.

В.Путин: Хорошо.

А.Шмелёва: Какие планируются меры государственной поддержки гражданского судостроения, в том числе крымских предприятий?

В.Путин: Директор рекомендовал вопрос? (Смех.)

У нас в целом план поддержки судостроения давно сложился и довольно эффективно реализуется. Первое – это субсидирование выплаты процентов по кредитам, по лизингу. Я сейчас боюсь ошибиться, но, по-моему, в этом году 3,8 миллиарда на это выделяется, в следующем, в 2021 году, – столько же, и в 2022 году столько же. Эта мера поддержки будет продолжена.

Вторая – это сам льготный лизинг. Здесь уже 27 миллиардов на это направлено, израсходовано. В следующем году – пять миллиардов планируется, и ещё в 2022 году взнос государства в Объединённую судостроительную корпорацию будет ещё пять миллиардов, примерно эти цифры.

И есть ещё одна мера поддержки – это выплаты так называемого утилизационного гранта. Если судовладелец сдаёт старое судно, то он получает за это определённую выплату. Мы уже на это истратили где-то миллиард рублей, в этом году 500 миллионов предусмотрено, в 2021 году 500 миллионов, и в следующем тоже.

Что касается Крыма, то в этом году мы приняли решение предложить особую меру поддержки. Во-первых, это связано с тем, что здесь затраты несколько выше, чем на других российских верфях. Приняли решение субсидировать 30 процентов стоимости судна для тех судовладельцев, которые хотят заказать на крымских верфях свои будущие суда – малотоннажные, среднетоннажные, рыболовного флота.

Это не всё, Правительство постоянно думает над тем, что можно, целесообразно ещё предложить. Будем и дальше это делать.

А.Шмелёва: Спасибо.

К.Фокин: Владимир Владимирович, нельзя не отметить, что закладка таких крупных кораблей – настоящий праздник для нашего предприятия, которого не было со времён распада СССР.

В.Путин: Директор мне говорит – десятый корабль.

И.Обрубов: Десятый корабль мы сегодня заложили в новейшей истории нашего завода.

К.Фокин: Существуют ли у государства планы на продолжение строительства данных кораблей?

В.Путин: Вы знаете, в таком обновленном виде это первые корабли. Поэтому у нас предусмотрена и программа испытаний, программа даже еще дополнительных конструкторских работ, изучение того, как они себя будут вести. Поэтому да, планируем это делать, по результатам практики применения. Они хорошие, современные. Мы думаем даже – не знаю, слышит ли меня сейчас Министр в Питере, – мы планировали даже немножко там кое-что переделать и использовать их для других целей. Практически то же самое, только для других целей. Сейчас не буду пока об этом говорить.

К.Фокин: Спасибо, Владимир Владимирович.

Ю.Кулинков: Владимир Владимирович, для восстановления разрушенных при Украине производственных мощностей требуются большие инвестиции.

В.Путин: Они не то чтобы были разрушены, они просто не развивались. Я разговаривал, когда у нас нормальные отношения были, с коллегами, в том числе и из Правительства Украины, с последним премьером много разговаривал, еще когда он был премьером. Я говорю: «Что вы делаете, чего из Крыма деньги забираете?» Он говорит: «У нас выбора нет. Крым что-то генерирует, мы вынуждены забирать оттуда больше чем давать, для того чтобы поддержать другие регионы Украины». Они вынуждены были это делать, не потому, что они специально против Крыма там работают, просто вынуждены были это делать в силу тяжелой экономической ситуации. Но всё приходило постепенно в упадок, это правда, но это не было какой-то целенаправленной работой.

Ю.Кулинков: У меня вопрос – будет ли поддерживать государство частные предприятия Крыма, которые заняты в ОПК?

В.Путин: ОПК. Мы стараемся загрузить, это совершенно очевидный факт. Я сейчас точные данные не помню по всем предприятиям, но заказы по линии ОПК в целом в Крыму достаточно большие. Что касается генеральной линии поддержки этой сферы, это делается в рамках госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса. Мы уже достаточно давно разработали эту программу для того, чтобы вовремя начать переоснащение армии и флота новыми системами вооружения. Для того, чтобы их производить, нужно современное, высококлассное, мирового уровня оборудование. И мы эту работу начали лет 10–15 назад, лет 10. И, в общем, надо сказать, что вовремя это начали делать, потому что в значительной степени мы переоснастили производственную базу. Но это делается все в рамках, повторяю, госпрограммы переоснащения оборонно-промышленного комплекса.

Правда, есть определенные проблемы для частных предприятий. В чем они заключаются, проблемы? Если государство вкладывает какие-то средства в частные предприятия, то, естественно, государство тогда ждет, чтобы частник передал часть акций своего предприятия, иначе это просто подарок со стороны государства в частные руки. Кого-то это устраивает и кто-то на это идет, кстати говоря, вполне осознано для того, чтобы поднять уровень своего предприятия. В некоторых случаях даже идут на утрату контрольного пакета. Но вот условие такое.

Есть другой способ поддержки и другой инструмент – Фонд развития промышленности. Там мы выдаем займы под очень низкий, льготный, процент – 1 процент. Конечно, мы все время думаем о том, что еще дополнительно делать по поддержке, но загружать предприятия Крыма будем, точно.

Ю.Кулинков: Спасибо.

С.Воднев: Владимир Владимирович, сейчас во многих странах, в том числе у наших соседей в Казахстане, Киргизии, не говоря уже о Соединенных Штатах Америки, резко возрос уровень заболеваний, связанные с коронавирусом. В нашей стране как складывается ситуация и как Вы относитесь к тому, что акция «Бессмертный полк» перенесена на более поздний срок?

В.Путин: Вы знаете, мы же перенесли на более поздний срок и парад Победы, и голосование по поправкам в Конституцию, делая это осознанно, потому что такие мероприятия нельзя проводить любой ценой, ценой здоровья и жизни наших людей.

В других странах, во многих, действительно, мы наблюдаем определенную вспышку эпидемии. Это правда. У нас ситуация вот какая. В принципе то, что я скажу, известная информация, но я просто повторю некоторые вещи.

У нас не самая большая страна по населению в мире, Китай – 1,5 миллиарда, в Индии – 1 миллиард 300 миллионов, по-моему, уже, есть и другие страны с большим количеством населения. У нас 146 миллионов, но это самая крупная, европейская страна по населению, я уже не говорю про территорию, она самая большая в мире, а по населению самая крупная в Европе. Значит, если посмотреть в среднем по миру и по Европе, у нас количество заболевших от численности населения примерное такое же, как и везде – 0,5 процента от численности населения. Количество заболевших снижается, а количество тех, кто поправился – возрастает. И тех, кто поправился, уже значительно больше, чем тех, кто заболел.

И, наконец, по летальности, по смертности. Это один из ключевых показателей эффективности работы медицинской системы и государства как такового. Можно по-разному относиться к статистике, но тем не менее. В странах с хорошей развитой системой здравоохранения, богатых странах Европы летальность – 8, 10, 11, 13, в некоторых странах больше 15 процентов – Бельгия, Великобритания, – 15 с лишним. У нас – 1,5 процента. Повторяю, можно как угодно относиться к статистике, можно доверять или не доверять, но совершенно очевидно, что у нас на порядок меньше, на порядок.

С чем это связано? Во-первых, с гибкостью системы здравоохранения, с уровнем подготовки специалистов и со способностью государства мобилизовать свои ресурсы в нужный для страны момент. Есть и другие факторы, тем не менее такой результат.

В целом, как я говорил, нам пока удается проходить, эту тяжелую страницу переворачивать с минимальными потерями. Но они все-таки есть, и угроза пока сохраняется.

Мы с вами провели несколько крупных мероприятий. Парад Победы, как я уже сказал, отодвинули, провели. Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. И ни то, ни другое не привело к вспышкам эпидемии, наоборот, ситуация улучшается изо дня в день. Почему? Потому что мы строго соблюдали требования санитарных врачей, наших ученых, специалистов и, кстати, Всемирной организации здравоохранения, которая предлагает увеличивать количество тестирований. У нас уже 23,5 миллиона человек протестированы. А это в свою очередь помогает выявлять больных, вытаскивать вовремя их из групп населения: или лечить, или самоизоляция и так далее.

Но вот эти крупные мероприятия – Парад Победы и голосование – почему не привели к вспышкам? Что касается Парада Победы, то воинские коллективы, вы наверняка слышали, находятся и так практически в изоляции, на казарменном положении, либо в положении близком к казарменному. Если человек заболевал, его сразу оперативно изымали, постоянно занимались тестированием и лечили. Военная медицина очень хорошо отработала, очень хорошо.

Что касается голосования, тоже соблюдали все требования санитарных врачей. И современные, новые системы голосования, и средства индивидуальной защиты, социальная дистанция. В случае с шествием «Бессмертного полка» какая может быть социальная дистанция?

С.Воднев: Конечно, конечно.

В.Путин: Там ведь вес смысл мероприятий подобного рода заключается в том, чтобы российский народ продемонстрировал свое единство перед лицом памяти наших отцов, наших дедов, прадедов. А что это значит? Это значит, что люди идут.

Реплика: Плечом к плечу.

В.Путин: Вы правильно сказали.

Я уже говорил, что предлагал перенести это на День Военно-Морского Флота. Тоже большое событие, оно скоро будет. Мы до последнего консультируемся со специалистами, с учеными, и я даже свой график выстроил так, чтобы побывать на параде в Питере и прилететь успеть на Красную площадь, пройти по ней вместе с людьми. Но специалисты, врачи не рекомендуют. Поэтому как бы нам ни хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год. И мы сделаем это широко, мощно, по достоинству, красиво. Так, как мы можем это делать и как делали это всегда.

С.Воднев: Спасибо Вам.

А.Шмелёва: Владимир Владимирович, разрешите нашему коллективу с Вами сфотографироваться?

В.Путин: С удовольствием.

Фото: kremlin.ru.