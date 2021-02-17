О мерах социальной поддержки крымских медиков рассказал министр здравоохранения Республики

В целях привлечения специалистов в лечебные учреждения, подведомственные министерству здравоохранения Республики Крым, реализуются меры социальной поддержки медработников. Об этом рассказал глава минздрава РК Александр Остапенко.

Безусловно, повышение доступности медицинской помощи невозможно без профильных специалистов. Поэтому особенно важно оказывать финансовую поддержку имеющимся медработникам, а также таким способом привлекать новых сотрудников в государственные учреждения здравоохранения. В связи с этим, правительством Республики Крым реализуются меры, направленные на поддержку медработников, — подчеркнул министр.

Так, в 2021 году продолжают действовать следующие меры социальной поддержки медицинских работников за счет бюджета Республики Крым.

Региональная выплата медицинским работникам с высшим медицинским и средним медицинским образованием по наиболее дефицитным специальностям, работающим в организациях здравоохранения Республики Крым, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также скорую медицинскую помощь: для врачей – 7 000 руб. в месяц, для фельдшеров – 5 000 руб. в месяц, для акушеров и медицинских сестер – 4 000 руб. в месяц.

Медицинские работники, проживающие в сельской местности и работающие в подведомственных организациях здравоохранения, расположенных в сельской местности, получают ежемесячную денежную выплату в размере 750 рублей (возмещение расходов на оплату жилых помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией).

Иногородним медработникам с высшим медицинским образованием компенсируется арендная плата съемного жилья. Возмещается аренда: до 20 тыс. рублей ежемесячно в населённых пунктах с населением до 50 тыс. и до 30 тыс. рублей ежемесячно в населённых пунктах с населением свыше 50 тыс. человек.

С 2015 года в Республике Крым реализуется программа предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.

Дополнительную интересующую информацию о порядке и условиях предоставления вышеуказанных мер социальной поддержки можно получить, обратившись непосредственно в администрации лечебных учреждений, а также в минздрав либо на WhatsApp-приемную министра.

Как министр беру на личный контроль каждое увольнение врача и среднего персонала по всем медицинским организациям республики, — подытожил Александр Остапенко.