Объем рынка рекламы в русскоязычных Telegram-каналах в 3 квартале 2021 года

Реальность такова: бизнес всё больше погружается в социальные сети, рассматривая их не только как способ быстрого общения и взаимодействия с клиентами, но и как буквально идеальную площадку для продвижения своих товаров и услуг. И чем больше эти самые сети развиваются, чем больше оптимизируют рабочие возможности платформ, тем больший интерес к ним проявляет деловое сообщество с точки зрения сотрудничества «по рекламе». Пример? Количество рекламных постов в русскоязычных Телеграм-каналах выросло на 31,7% за третий квартал текущего года. Сравнение аналитики проводили с аналогичными периодами 2019-го и 2020 годов. В цифрах рост выглядит так: с 5 898 237 до 14 895 464 в позапрошлом году (то есть в 2,5 раза!) и с 11 307 709 до 14 895 464 в прошлом году. Более детальная статистика, связанная с рекламой в Telegram — здесь.

При этом, говорят специалисты биржи рекламы в Telegram Telega.in, которые в октябре озвучили результаты исследования «Рынок рекламы в русскоязычных Telegram-каналах» за 3-й квартал 2021, ежеквартально в этом году фиксируется рост оборотов объемов рынка рекламы в Telegram-каналах. И довольно существенный. Так:

за 1 квартал речь идёт о 3,33 млрд рублей;

за 2 квартал эта сумма равняется 4,94 млрд рублей;

в 3 квартале показатель составил 6 млрд рублей.

Положение дел эксперты связывают с растущей популярностью Telegram у интернет-аудитории: число российских пользователей выросло до 50 миллионов человек. Такой спрос «потянул» за собой и рост другого параметра — стоимости рекламы Telegram. Если сравнивать 3 квартал 2020-го и аналогичный период 2021 года, то в среднем СРМ вырос в 2 раза, а в некоторых тематиках (в частности, криптовалюты и трейдинг) и более:

в 1 квартире показатель равнялся «плюс-минус» 465 рублей;

во 2 квартале — 706 рублей;

в 3 квартале — 855 рублей.

В целом, на топовую десятку категорий по объёму рекламы в телеграм каналах приходится 55,9% от общей стоимости рекламных постов.

Что говорят по этому поводу специалисты, связанные с Telegram? Разумеется, оценивают ситуацию в превосходной степени. Будет ли объем рынка интернет рекламы в русскоязычных Telegram-каналах? Они в этом не сомневаются:

Цифры удивительно приятные. Telegram становится таким доступным и при этом эффективным источником трафика и продаж. Бизнес может подобрать каналы, релевантные ему по тематике и аудитории, и за вменяемые деньги эту аудиторию охватить. И мы отмечаем, что клиенты приходят повторно, а значит предыдущие размещения сработали. Количество заявок на размещение рекламы в Telegram через нас растет в разы месяц от месяца. У этого рынка огромный потенциал, — отмечает Алексей Романенков, Business Development Director Ingate.

Об этом свидетельствуют и общие цифры, характеризующие объем рынка рекламы в Telegram каналах по состоянию на «сейчас», но в сравнению с предыдущим периодом:

Суммарный объем рекламы за 1-3 кварталы 2021 года оценивается в 14,27 млрд руб и это значение уже на 11,5% превышает оценки, сделанные в 2020 году, — озвучивают данные специалисты биржи рекламы в Telegram Telega.in.