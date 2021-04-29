Объем воды в Чернореченском водохранилище сегодня составляет 28 млн кубометров

Состояние одного из главных источников водоснабжения Севастополя — Чернореченского водохранилища — проверили вице-губернатор Николай Жигулин и директор «Водоканала» Алексей Степакин.

На сегодняшний день кольца почти наполовину покрыты водой – это один из индикаторов, по которому севастопольцы оценивают ситуацию с водоснабжением в городе. Максимальный объем водохранилища – 64 миллиона кубов, сегодня оно наполнено чуть больше, чем на 40%. Поступление воды в паводковый период мы начали фиксировать с 28 декабря. С этого периода мы израсходовали порядка 9,5 миллионов кубов. Это дает нам определённую надежду, что летний период мы пройдем без введения ограничительных мер, – цитирует Николая Жигулина пресс-служба Правительства Севастополя.

Как отметил вице-губернатор, этих показателей городу удалось достичь благодаря целому комплексу мер, принятых за весь период Правительством Севастополя.

В рекордные сроки военными строителями был построен водозабор на реке Бельбек. На сегодняшний день мы оттуда уже получили более одного миллиона кубов воды, паводок продолжается. Кроме того, проводится большая совместная работа департамента городского хозяйства и «Водоканала» в части поиска и устранения несанкционированных врезок, утечек и так далее. С уверенностью могу сказать, что на сегодняшний день мы достигли результатов: 6,5 тысяч кубов в сутки составила экономия воды благодаря этим мерам. Также в этом году велся забор воды из озера у горы Гасфорта и Кадыковского карьера. Эти меры нам также позволили чувствовать себя более уверенно, – отмечает Николай Жигулин.

В этом году Правительство Севастополя продолжит работу по модернизации систем водоснабжения. На эти цели из резервного фонда Правительства РФ предусмотрено 910 млн руб.

В этом году в части модернизации систем водоснабжения планируется реализовать 32 мероприятия. Планируем провести санацию – ремонт водопроводных труб, заменить изношенные сети. Это позволит увеличить ресурс. Также мы продолжаем поиск подземных источников, порядка 16 скважин у нас запланированы к реализации, – говорит вице-губернатор.

Напомним, в текущем месяце Минэкономразвития России заключило соглашение с Севастополем на предоставление субсидии из резервного фонда Правительства РФ для решения вопроса дефицита воды. До бюджета города уже доведено 1,134 млрд рублей. Средства направят на геологоразведку и ремонт трубопроводов.